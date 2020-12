Si vous vous évanouissez à cause de la douleur ou de la vue d’aiguilles, peut-être que vous porter volontaire pour obtenir le vaccin COVID-19 en direct à l’antenne n’est pas un choix judicieux.

Mais une infirmière du Tennessee ne l’a pas laissé l’empêcher de recevoir le jab devant la caméra et, sans surprise, de s’effondrer quelques minutes plus tard.

L’infirmière Tiffany Pontes Dover, une mère de deux enfants de 30 ans, a été parmi les premières infirmières de Chattanooga, dans le Tennessee, à recevoir le vaccin jeudi.

Dix-sept minutes après avoir reçu le vaccin, elle parlait à un média local News Channel 9 quand elle a soudainement commencé à se sentir mal.

«C’est vraiment … Je suis désolé, je me sens vraiment étourdi. Je suis désolée …, dit-elle avant de se laisser tomber au sol pendant que deux collègues se précipitaient pour la rattraper.

Elle s’est ensuite rétablie et a dit qu’elle s’évanouissait souvent lorsqu’elle ressentait de la douleur, ce n’est donc pas une surprise.

« Cela m’a frappé tout d’un coup … Je me sens bien maintenant! C’est commun pour moi », a-t-elle déclaré.

L’infirmière Tiffany Dover a été parmi les premières infirmières de Chattanooga, Tennessee, à recevoir le vaccin jeudi

Dover donnait une interview à un média local quand elle a commencé à se sentir étourdie

Alors qu’elle s’éloignait du microphone, Dover s’effondra. Deux collègues se sont précipités à son aide

Dover a déclaré par la suite qu’elle se sentait bien et qu’elle n’était pas surprise car il était « normal » qu’elle s’évanouisse après avoir reçu une injection.

Ses collègues ont insisté sur le fait que cela n’avait rien à voir avec le vaccin.

«C’est une réaction qui peut survenir très fréquemment avec n’importe quel vaccin ou injection», a déclaré le Dr Jesse Tucker, directeur médical des soins intensifs au CHI Memorial, qui a également reçu le vaccin.

Les vidéos de son évanouissement sont devenues virales et les anti-vaxxers ont dit que c’était la preuve que le vaccin n’était pas sûr.

Beaucoup ont dit qu’ils ne voulaient pas être utilisés comme « cobayes » et ont déclaré qu’ils ne croyaient même pas qu’elle était connue pour s’effondrer.

Vendredi matin, le vice-président Mike Pence a reçu le coup de feu, tout comme le chirurgien général Jerome Adams.

Le président élu Biden et le vice-président élu Kamala Harris ont également reçu le vaccin, et les médecins les plus expérimentés du pays disent qu’il est sans danger.

FAINTING APRÈS LES INJECTIONS L’évanouissement après avoir reçu une injection ou à la vue d’aiguilles est fréquent. La cause la plus fréquente d’évanouissement est la syncope Vasovagale qui n’est pas liée à des problèmes plus graves. Les déclencheurs comprennent; Debout pendant de longues périodes

Excès de chaleur

Émotion intense, telle que la peur Douleur intense

La vue du sang ou d’une aiguille

Exercice prolongé Déshydratation

Sauter les repas

Il reste cependant un énorme scepticisme autour du vaccin.

Beaucoup craignent qu’il n’y ait pas assez de recherches sur les effets secondaires à long terme ou la sécurité.

Il n’y a pas de données sur la sécurité du vaccin pour les enfants de moins de 16 ans ni sur la durée pendant laquelle il assure l’immunité.

Deux travailleurs de la santé britanniques qui étaient parmi les premiers au monde à recevoir le vaccin lorsqu’il est devenu disponible ont subi un choc anaphylactique par la suite.

Ils ont tous deux récupéré par la suite.

Le vaccin de Pfizer est le seul au monde à avoir été approuvé. Moderna’s est toujours en cours de révision, tout comme AstraZeneca’s.

Les sondages varient sur le nombre d’Américains prêts à se faire vacciner.

Un récent sondage ABC News a indiqué que jusqu’à 80% l’étaient, mais 44% voulaient attendre d’en savoir plus à ce sujet.

C’est plus élevé que la plupart des autres sondages qui disent que jusqu’à 40% des Américains s’en méfient et ne veulent pas l’accepter.