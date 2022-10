Une infirmière du Northwestern Medicine McHenry Hospital en lune de miel aide une femme diabétique en plein vol – Shaw Local

Une infirmière de McHenry a déclaré qu’elle s’était fiée à sa formation et à une “supposition éclairée” lorsqu’elle avait aidé un autre passager souffrant d’hypoglycémie lors d’un vol à destination d’Honolulu, à Hawaï, pour sa lune de miel.

United Airlines a également donné à Sharon Kucharski un bon de 150 $ pour un futur vol et un e-mail de remerciement pour ses actions.

C’est l’agitation à l’avant de leur avion le 6 septembre qui a d’abord inquiété Kucharski et son nouveau mari, Mike Ginn, a déclaré le couple.

« Sharon et moi nous étions installés pour un film, blottis pour le reste du vol », a déclaré Ginn.

Le couple McHenry s’est marié le 4 septembre et était en voyage de noces, après avoir décollé de l’aéroport international O’Hare à 9 heures du matin deux jours plus tard.

Trois heures après le début du vol, une hôtesse de l’air “est revenue assez frénétiquement”, a déclaré Ginn.

“Elle s’est souvenue que Sharon avait mentionné qu’elle était infirmière”, a-t-il déclaré.

Un passager était en détresse, leur a dit l’hôtesse de l’air.

Ils avaient discuté avant le décollage du vol et Kucharski a mentionné qu’elle était infirmière au Northwestern Medicine McHenry Hospital.

Après avoir suivi l’hôtesse de l’air, Kucharski a trouvé une femme octogénaire qui répondait à peine.

“J’ai vu qu’elle transpirait et tremblait, s’effondrait sur son siège, et son pouls s’accélérait”, a déclaré Kucharski.

Sa formation d’infirmière en réadaptation cardiopulmonaire a commencé. Elle a demandé à la femme si elle souffrait, comment elle s’appelait et lui a demandé de sourire, a déclaré Kucharski, excluant une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

Ensuite, elle a demandé si la femme avait du diabète.

“Elle a dit ‘oui'”, a déclaré Kucharski. “Maintenant, nous arrivons quelque part.”

Kucharski a obtenu plus d’antécédents médicaux : le mari de la femme était récemment décédé et elle avait récemment perdu du poids. Elle n’a pas non plus apporté de glucomètre avec elle lors du voyage pour vérifier sa glycémie et n’a pas mangé depuis la nuit précédente, a-t-elle déclaré.

Kucharski a vu que l’une des deux filles avec la femme avait une canette de soda ouverte sur sa table de plateau. Kucharski a dit à la femme de prendre une gorgée.

Il était maintenant près de midi, heure de Chicago, et l’avion survolait Los Angeles. Quelqu’un du poste de pilotage est sorti pour une mise à jour, a déclaré le couple. On leur a dit qu’ils avaient 10 minutes pour décider de prendre ou non une déviation d’urgence médicale vers Los Angeles, a déclaré Kucharski.

Ginn a compris ce qui se passerait si le vol était détourné. Il a servi dans l’armée de l’air et a passé la majeure partie de sa carrière en tant que mécanicien d’entretien d’avions, mais il est maintenant agent immobilier, a déclaré Ginn.

« Si un avion déroute… les équipages de conduite doivent être remplacés, un autre équipage amené, nous serions probablement débarqués. Cela coûte beaucoup d’argent », a déclaré Ginn.

Kucharski a demandé à l’équipage de conduite du jus d’orange et des craquelins au beurre de cacahuète – n’importe quoi pour continuer à faire monter la glycémie de la femme.

Alors que la femme continuait à manger et à boire, son état s’améliorait. Elle a arrêté de transpirer et s’est redressée. Ils étaient à huit minutes de la date limite de détournement ou non, a déclaré Kucharski.

Tous ses mouvements jusqu’à présent étaient une supposition éclairée, a déclaré Kucharski.

“C’était tous les signes et symptômes d’hyperglycémie et d’hypoglycémie, c’est donc ce que j’ai suivi … et cela a fonctionné”, a-t-elle déclaré.

Kucharski est resté aux côtés de la femme pendant encore une demi-heure, suivant ses progrès. Elle a suggéré à la femme d’appeler son médecin et d’acheter un glucomètre dès qu’ils ont atterri.

Alors que Kucharski se dirigeait à nouveau vers l’arrière de l’avion, toute la cabine a éclaté en applaudissements, a déclaré Ginn.

Kucharski a déclaré qu’elle souhaitait utiliser l’histoire pour rappeler aux personnes atteintes de toute maladie chronique de suivre les instructions de leur médecin et d’apporter leurs médicaments et leur équipement de diagnostic avec elles en vacances.

“Vos médecins … ils donnent des instructions sur les soins personnels, et [patients] il faut le suivre », a-t-elle déclaré.