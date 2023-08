Une infirmière du New Hampshire, qui aurait été kidnappée en Haïti, avait félicité le pays pour sa résilience

Une infirmière du New Hampshire, qui aurait été kidnappée en Haïti, a décrit les Haïtiens comme des « personnes résilientes » dans une vidéo sur son travail pour un ministère chrétien à but non lucratif dans le pays.

« Ils sont pleins de joie, de vie et d’amour. J’ai tellement de chance de connaître tant d’Haïtiens incroyables », déclare Alix Dorsainil dans une vidéo sur le site Web du ministère pour lequel elle travaille, El Roi Haïti.

Dorsainvil et sa fille ont été kidnappées jeudi, a indiqué l’organisation dans un communiqué ce week-end. El Roi Haïti, qui gère une école et un ministère à Port-au-Prince, a déclaré que les deux avaient été emmenés du campus. Dorsainvil est l’épouse du directeur du programme, Sandro Dorsainvil.

Cela s’est produit le jour même où le département d’État américain a émis un «avis de ne pas voyager» dans le pays et a ordonné au personnel non urgent de partir là-bas au milieu des problèmes de sécurité croissants.

« Alix est une personne profondément compatissante et aimante qui considère Haïti comme sa patrie et le peuple haïtien comme ses amis et sa famille », a déclaré le président et co-fondateur d’El Roi, Jason Brown, dans le communiqué. « Alix a travaillé sans relâche en tant qu’infirmière scolaire et communautaire pour apporter un soulagement à ceux qui souffrent car elle aime et sert le peuple d’Haïti au nom de Jésus. »

Un porte-parole du Département d’État a déclaré samedi dans un communiqué qu’il était « au courant des informations faisant état de l’enlèvement de deux citoyens américains en Haïti », ajoutant : « Nous sommes en contact régulier avec les autorités haïtiennes et continuerons à travailler avec elles et nos partenaires interinstitutions du gouvernement américain. .”

Le ministère n’a publié aucune mise à jour depuis lors. Le père d’Alix Dorainvil, Steven Comeau, joint dans le New Hampshire, a déclaré ne pas pouvoir parler.

Dorsainvil est diplômée du Regis College de Weston, Massachusetts, qui propose un programme de soutien à la formation en soins infirmiers en Haïti. Avant cela, elle est allée à la Cornerstone Christian Academy à Ossipee, New Hampshire.

« Priez pour que Dieu la garde en sécurité, soit avec elle tout au long de cette épreuve et la délivre de ses ravisseurs », a publié l’école sur sa page Facebook.

Dans son avis publié jeudi, le département d’État a déclaré que « les enlèvements sont répandus et que les victimes comprennent régulièrement des citoyens américains ».

Il a déclaré que les enlèvements impliquent souvent des négociations de rançon et que les citoyens américains victimes ont été physiquement blessés.

Plus tôt ce mois-ci, le Réseau national de défense des droits humains a publié un rapport mettant en garde contre une recrudescence des meurtres et des enlèvements et le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni pour discuter de l’aggravation de la situation en Haïti.

En décembre 2021, une personne non identifiée a payé une rançon qui a libéré trois missionnaires enlevés par un gang en Haïti en vertu d’un accord censé avoir conduit à la libération des 15 captifs restants, a confirmé leur organisation basée dans l’Ohio.

La personne qui a effectué le paiement n’était pas affiliée aux ministères Christian Aid basés dans l’Ohio, et les travailleurs disent qu’ils ne savent pas qui est l’individu ni combien a été payé au gang, qui demandait initialement 1 million de dollars par personne. Les conflits internes au sein du gang, disent-ils, l’ont conduit à revenir sur sa promesse de libérer tous les otages, n’en libérant que trois le 5 décembre.

Les récits d’anciens otages et d’autres membres du personnel de Christian Aid Ministries, lors de récents entretiens enregistrés avec des groupes religieux et d’autres, ont été la première reconnaissance publique de l’organisation qu’une rançon a été payée à tout moment après l’enlèvement le 16 octobre de 16 Américains et d’un affilié canadien. avec CAME.

Michael Casey (), l’Associated Press