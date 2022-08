Une infirmière du moment d’horreur se noie en se diffusant en direct dans la piscine de l’hôtel avant d’être découverte par des invités horrifiés

C’est le moment horrible où une infirmière s’est noyée alors qu’elle se diffusait en direct dans la piscine d’un hôtel avant d’être découverte par des invités choqués.

Hellen Wendy Nyabuto, 24 ans, a été filmée en train de donner des coups de pied et de crier quelques instants avant de se noyer dans une piscine du Key Motel en Ontario, au Canada, jeudi soir.

Hellen Wendy Nyabuto s’est noyée en se diffusant en direct dans la piscine d’un hôtel Crédit : Facebook

La jeune infirmière a été entendue en train de pêcher à la baleine et vue se débattre dans l’eau Crédit : Facebook

La jeune infirmière – qui avait déménagé du Kenya – pouvait être vue souriante alors qu’elle entrait par la partie peu profonde de la piscine.

Quelques instants plus tard, elle s’est dirigée vers une extrémité plus profonde où des cris forts ont été entendus et elle a commencé à donner des coups de pied violemment dans l’eau pendant la première diffusion en direct de 10 minutes à sa famille et à ses amis.

L’un des hommes a pu être entendu sur le livestream refusant d’entrer dans la piscine parce qu’un objet mystérieux dans l’eau “ressemblait à une vraie personne morte”.

Les résidents de l’hôtel Ontario ont appelé la police après avoir dragué son corps.

Selon le journal canadien The Toronto Star, Hellen a travaillé comme infirmière de première ligne pendant la pandémie dans une maison de retraite avant sa mort.

Un ami proche, Alfonce Nyamwaya, a déclaré au point de vente que Hellen “a travaillé avec des personnes âgées jusqu’à la fin” et avait une véritable “passion” pour son travail.

Alfonce était la dernière personne à avoir parlé à Hellen avant qu’elle n’entre dans la piscine et ne se noie.

“Je me préparais pour le quart de l’après-midi quand elle m’a passé un appel vidéo”, a-t-il déclaré à The Nation.

“Elle m’a dit qu’elle se dirigeait vers la piscine pour se détendre après avoir terminé son service du matin. Elle m’a demandé si j’avais mangé avant de nous dire au revoir.”

Il a dit qu’Hellen avait été la « gagnante du pain » de la famille après son père et qu’elle avait déménagé au Canada trois ans auparavant.

“Hellen était le soutien de famille à la maison pour sa famille. Elle les soutient et cela a laissé un grand vide”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle n’était pas rentrée à la maison depuis son départ en 2019.

La famille de Hellen – qui tente maintenant de collecter des fonds pour ramener son corps au Kenya – a déclaré que leur fille partageait un appartement à Toronto avec son petit frère pendant qu’elle étudiait les soins infirmiers et travaillait à temps partiel.

Son frère Enock a déclaré que son “cœur s’était effondré quand j’ai appris la nouvelle de sa disparition prématurée”.

Son père Kiyondi a dit : « Notre lampe a été mise [out]. C’est elle qui subvenait aux besoins de la famille en payant les frais de scolarité des autres frères et sœurs et c’est tragique.”

Il a ajouté: “Je suis coincé maintenant et je reviens à la case départ. Je me demande comment ses jeunes frères et sœurs vont poursuivre leurs études.”

La famille a rejeté les affirmations selon lesquelles Hellen avait planifié sa mort après qu’une conversation avec des amis a émergé dans laquelle elle a suggéré qu’elle pourrait “mourir cette année”.

“Je serai toujours là. Même si je meurs cette année, je ne sais pas si vous viendrez prendre mon corps”, a-t-elle déclaré en plaisantant dans une de ses vidéos.

Il a dit qu’il n’avait appris la mort d’Hellen qu’après avoir reçu un texto d’un des amis de sa fille.

Hellen avait été transportée d’urgence à l’hôpital jeudi, mais plusieurs tentatives pour la réanimer ont échoué.

Le personnel soignant de 24 ans est entré et sorti de la piscine ce jour fatidique pour vérifier son téléphone pendant qu’elle diffusait en direct sa baignade.

La vidéo la montrait en train de nager sans soucis et de retenir sa respiration sous l’eau pendant plusieurs secondes dans le cadre d’exercices de respiration.

Quelques instants plus tard, on l’a vue lutter pour respirer et on l’a entendue faire de forts bruits de baleine tout en donnant des coups de pied et en agitant les bras pendant deux minutes avant de se taire.

La famille Nyabuto a créé une page GoFundMe pour récolter des fonds afin de rapatrier son corps.

Sur la page, Enock décrit sa sœur comme “pleine de vie”.

Il a dit qu’elle avait “un sourire chaleureux et un cœur charmant” et que tous ceux qui la rencontraient “avaient le moral élevé”.

“Elle était passionnée par son travail et elle a touché beaucoup de cœurs”, a-t-il déclaré.

Un ami a déclaré qu’Hellen était “le genre de personne avec qui vous parleriez et partageriez”.

Jusqu’à présent, la famille a amassé 3 000 dollars canadiens sur un objectif de 50 000 $.

La police de l’Ontario a déclaré que “des mesures étaient prises” pour supprimer la vidéo des plateformes de médias sociaux.