Une infirmière du Madhya Pradesh qui a un poumon combat Covid-19 avec le yoga et le pranayam

L’Inde est en proie à la pandémie mortelle de coronavirus de la deuxième vague. Alors que les cas ne cessent d’augmenter avec le nombre de morts, des centaines de personnes souffrant de comorbidités sont à risque. Cependant, avec zèle et force, de nombreux survivants se sont livrés à la dure bataille pour se remettre de la maladie infectieuse. L’histoire d’une infirmière du Madhya Pradesh est un peu comme ça. La femme d’âge moyen a combattu le covid-19, une maladie respiratoire avec un seul poumon.

Prafullit Peter, 39 ans, avait perdu un de ses poumons dans un accident d’enfance. Elle a été affectée au service Cobid de l’hôpital civil de Tikamgarh, dans le Madhya Pradesh, où elle a contracté l’infection et était sous traitement. Cependant, des inquiétudes sont survenues car le patient a un poumon et la covid-19 est une maladie respiratoire qui affecte principalement les poumons, rapporte L’Inde aujourd’hui.

Peter n’a pas tardé à passer à l’action car elle s’est immédiatement isolée pendant 14 jours à la maison et a commencé à faire tout ce qui était nécessaire pour un rétablissement rapide. S’adressant aux journalistes, elle a déclaré qu’elle ferait régulièrement du yoga, du pranayama, des exercices de respiration et des ballons gonflés pour aider ses poumons.

L’infirmière avait contracté la maladie après avoir reçu deux injections de vaccins contre le covid.

Une équipe de chercheurs aux États-Unis a découvert que l’exposition à la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 seule était suffisante pour induire des symptômes semblables à Covid-19, y compris une inflammation sévère des poumons. Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19, est couvert de minuscules protéines de pointe. Ces protéines se lient aux récepteurs de nos cellules, amorçant un processus qui permet au virus de libérer son matériel génétique dans une cellule saine.

Un autre rapport récent suggère qu’il existe de plus en plus de preuves suggérant que Covid-19 n’est pas seulement une maladie des poumons comme on le pensait initialement, mais peut également provoquer des caillots sanguins dangereux qui doivent être immédiatement retirés pour sauver les membres dans certains cas, selon les experts.

Des études mondiales ont montré que la prévalence de la formation de caillots sanguins connue sous le nom de thrombose veineuse profonde (TVP) chez les patients hospitalisés Covid-19 est de 14 à 28% et est inférieure à 2 à 5% pour la thrombose artérielle.

L’expérience indienne est similaire, ont déclaré des experts, soulignant que l’infection concerne les vaisseaux sanguins autant que les poumons. «Nous traitons cinq à six cas de ce type par semaine en moyenne. Cette semaine, ce fut un jour de telles complications », a déclaré le Dr Ambarish Satwik, chirurgien vasculaire et endovasculaire à l’hôpital Sir Ganga Ram de Delhi.

La prévalence de la formation de caillots sanguins dans Covid-19 est élevée chez les patients souffrant d’affections telles que le diabète sucré de type 2, bien que l’incidence exacte reste inconnue, a ajouté le Dr Amrish Kumar, consultant, département vasculaire cardio-thoracique, Aakash Healthcare dans le sud-ouest de Delhi. Localité de Dwarka.

