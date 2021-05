Une infirmière d’Ottawa chante aux patients des soins intensifs dans une vidéo virale, les internautes louent un geste réconfortant

Voici Amy-Lynn. Une infirmière en endoscopie à L’Hôpital d’Ottawa, qui a récemment été redéployée à l’USI. La voici avec une belle chanson pour nos patients… «Vous n’êtes pas seuls». Merci de nous remonter le moral, Amy-Lynn! 💙#Plus forts ensemble pic.twitter.com/Xn11mNr44D – L’Hôpital d’Ottawa (@OttawaHospital) 24 avril 2021

Lorsque la pandémie de coronavirus a mis le monde entier dans une situation misérable, les histoires des travailleurs de première ligne qui vont au-delà pour aider les personnes souffrant sont réconfortantes. Une vidéo d’une infirmière qui chante Tu n’es pas seulaux patients des soins intensifs est récompensé par les éloges sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo virale, Amy-Lynn Howson, portant des gommages et un masque facial, peut être vue jouer de sa guitare et chanter Bien que je n’ai pas les réponses … vous n’êtes pas seulaux patients en soins intensifs. La vidéo a été partagée par le compte Twitter officiel de l’hôpital d’Ottawa. L’hôpital a remercié Howson d’avoir remonté le moral des gens avec sa chanson.

Les utilisateurs de Twitter ont trouvé l’acte de compassion de Howson magnifique et ont répondu avec sincérité. Un utilisateur a écrit que cette vidéo leur avait mis les larmes aux yeux. Voici comment les utilisateurs de Twitter ont réagi au chant thérapeutique de Howson:

La voix d’un ange! Beau en effet. Merci à Amy-Lynn et à toutes les infirmières et médecins qui travaillent sans relâche! – Karen (@ Karengab1975) 24 avril 2021

J’avais les larmes aux yeux. Penser qu’elle chante pour nos concitoyens d’Ottawa. Quelqu’un mère ou père, grand-père ou grand-mère. Malade d’une maladie évitable… .— Jennifer Neill (@ JenniferNeill9) 24 avril 2021

Je suis resté sans mots … juste des larmes et de l’émotion du journal télévisé de 18 heures et je le regarde à nouveau … en pensant à chaque personne qui se bat pour vivre et à chaque ange de la santé qui se bat pour eux … pourrions-nous ne jamais oublier ♥ – Marilyn (@ Marilyn66099348) 24 avril 2021

Natalia Calo, une collègue de Howson à l’hôpital, a tweeté qu’en plus d’être très bonne dans son travail, Howson est également une musicienne talentueuse.

Un si bel acte de gentillesse humaine. Je travaille avec Amy en endoscopie, c’est une infirmière formidable, une belle personne et une musicienne talentueuse. Merci Amy d’avoir réchauffé le cœur des gens quand ils en ont le plus besoin! – Natalia C. Calo (@natalia_calo) 24 avril 2021

Répondant aux tweets des utilisateurs des médias sociaux, Howson a déclaré sur Twitter qu’elle était honorée d’avoir eu la chance de représenter ses collègues et collègues infirmières. Elle a également remercié les gens pour leur soutien. Elle a écrit qu’elle était émue de voir les travailleurs de la santé recevoir des encouragements. Certains utilisateurs lui ont également offert ses salutations à l’occasion de la prochaine semaine des infirmières et infirmiers 2021, qui sera observée du 6 au 12 mai 2021.

Howson, qui a récemment été déployé à l’USI, travaille comme infirmière en endoscopie à l’hôpital d’Ottawa, au Canada. Le Canada a dépassé 1,2 million de cas de covidie, parmi lesquels plus de 24 000 personnes ont perdu la vie. La situation est bien pire en Inde, où les cas sont sur le point de traverser 19 millions de personnes et plus de 3 000 personnes meurent chaque jour. Le pays est confronté à une grave pénurie sur tous les fronts de son système de santé, qu’il s’agisse de fournitures essentielles telles que l’oxygène, les médicaments et les vaccins, ou les lits d’hôpitaux, les infirmières et les médecins.

