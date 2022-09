Une infirmière de West Kelowna suspendue pour avoir donné de fausses informations COVID à un client vulnérable – Kelowna Capital News

Une infirmière de West Kelowna a été suspendue après avoir contacté un client vulnérable et recommandé des traitements pseudo-scientifiques au COVID-19.

Carole Garfield a accepté les termes d’un accord de consentement, signé le 15 septembre, avec le British Columbia College of Nurses and Midwives, l’excluant de la profession pendant quatre semaines.

En septembre 2021, Garfield a contacté un patient vulnérable alors qu’il n’était pas en service, a découvert l’école d’infirmières.

Elle a utilisé son téléphone portable et son courrier électronique personnels pour “fournir des informations sur le vaccin anti-COVID et recommander des modalités pseudo-scientifiques alternatives”, selon le collège.

L’accord de consentement stipule que Garfield a volontairement accepté une suspension de son enregistrement d’infirmière pendant quatre semaines, une limite lui interdisant d’être la seule infirmière autorisée en service pendant six mois et une réprimande publique.

Garfield a également accepté une formation de rattrapage en éthique, limites, documentation, vie privée et confidentialité, et les normes professionnelles en soins infirmiers.

Le comité d’enquête du collège d’infirmières s’est dit convaincu que les conditions de suspension et de réparation de Garfield protégeront le public.

