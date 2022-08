Une infirmière de Victoria qui a fui après avoir agressé des personnes âgées fait face à des sanctions d’un collège professionnel

Une ancienne infirmière de Victoria reconnue coupable d’avoir agressé trois personnes âgées encourt des amendes et d’autres mesures disciplinaires par le British Columbia College of Nurses and Midwives (BCCNM).

James Christie a commis une faute professionnelle et est passible de sanctions après une audience du 8 mars par le collège, selon un rapport du comité daté du 11 août.

Christie a été embauchée le 22 novembre 2013 en tant qu’infirmière auxiliaire autorisée dans une unité de soins complexes à l’établissement de soins de longue durée Selkirk Place à Victoria.

En juin 2015, le collège a reçu une plainte écrite selon laquelle Christie avait agressé plusieurs résidents. À ce moment-là, le BCCNM a suspendu sa propre enquête après avoir été informé par le service de police de Victoria qu’il y avait des accusations imminentes.

Le 5 juin 2015, Christie a été accusé d’avoir agressé quatre résidents de Selkirk et a été reconnu coupable de trois chefs d’agression le 9 novembre 2016, avant d’être condamné à six mois de prison.

Une décision de justice mentionnée dans le rapport du comité a révélé qu’au cours de la modification de leurs mémoires, Christie avait frappé un patient atteint de démence avancée à l’aine, le faisant se déformer et crier de douleur, il avait placé une couverture sur le visage d’un autre patient atteint de démence avancée. et ont appuyé sur le haut de leur corps, les faisant gémir, et ont tapoté plusieurs fois les organes génitaux d’un autre patient, les faisant crier.

Le collège a qualifié ses agressions contre les résidents de Selkirk d’antithétiques à son devoir d’infirmier et particulièrement flagrantes en raison de sa position de confiance et de pouvoir sur les résidents âgés vulnérables atteints de démence.

Christie a fait appel de la condamnation et de la peine et, le 16 novembre 2016, a été libéré sous caution en attendant un appel.

Dans une mise à jour de mars 2020 sur la procédure pénale, VicPD a alerté le collège que Christie avait fui le pays alors qu’il était en liberté sous caution et n’était pas revenu.

Il reste recherché.

Son inscription auprès du College Of Licensed Practical Nurses Of British Columbia, qui fait maintenant partie du BCCNM, a expiré le 1er janvier 2018.

Le collège a repris son enquête, avec une lettre exposant les allégations et demandant une réponse aux allégations avec une date limite du 3 août. La lettre a été signée pour réception le 20 juillet, mais aucune réponse n’a été fournie.

Christie n’a pas assisté à l’audience et n’a pas participé au processus depuis plusieurs années. Le fait de ne pas répondre ou de ne pas participer à l’enquête sur les allégations constitue également une conduite non professionnelle.

Le comité disciplinaire n’a pas encore déterminé la sanction et les coûts auxquels Christie devra faire face. Selon le rapport du comité, Christie dispose de 30 jours à compter de la date de livraison du 11 août pour faire appel devant la Cour suprême.

