Une infirmière de prison a violé un détenu atteint d’un cancer qui dépendait de lui pour sa chimiothérapie, selon le gouvernement fédéral

Selon les procureurs fédéraux, une infirmière d’une prison de l’Oregon s’en est prise aux détenus qui dépendaient de lui pour leurs soins médicaux en les agressant sexuellement, y compris ceux souffrant de maladies chroniques telles que le cancer du sein.

Alors qu’il travaillait pour le Département des services correctionnels de l’État, Tony Daniel Klein, 39 ans, était convaincu que personne ne croirait au moins neuf femmes qui ont signalé des abus sexuels en raison de leur statut de détenues au centre correctionnel de Coffee Creek, la seule prison réservée aux femmes de l’Oregon. , ont déclaré les procureurs.

Il « était un prédateur sexuel vêtu d’une blouse de laboratoire ayant accès à certaines des femmes les plus impuissantes de l’Oregon », ont écrit les procureurs dans des documents judiciaires.

Une femme atteinte d’un cancer du sein comptait sur Klein pour la chimiothérapie, un traitement qu’elle recevait régulièrement tard en prison, selon des documents judiciaires.

Un jour, lorsque Klein l’a appelée à l’unité médicale de la prison pour le traitement, elle s’est sentie « soulagée, car elle avait besoin de son injection de chimiothérapie qui lui aurait sauvé la vie et elle avait l’impression que quelqu’un – (Klein) – se souciait enfin suffisamment d’elle pour s’assurer qu’elle reçoive cette injection. » Elle a ensuite témoigné devant le tribunal, indique un mémorandum de détermination de la peine.

Avant de lui administrer l’injection, il l’a agressée sexuellement et immédiatement après l’injection, « il l’a poussée contre la table d’examen et l’a violée vaginalement », selon le mémo de condamnation.

Klein, qui a commencé à travailler comme infirmier à l’établissement correctionnel de Coffee Creek en 2010, a démissionné en janvier 2018, deux mois après qu’un détenu l’a dénoncé aux autorités, indique la note de condamnation.

Aujourd’hui, Klein a été condamné à 30 ans de prison fédérale pour des accusations l’accusant de agressé sexuellement neuf détenuesa annoncé le bureau du procureur américain du district de l’Oregon dans un communiqué de presse du 17 octobre.

Le 25 juillet, il a été reconnu coupable de 17 chefs d’accusation pour privation des femmes de leur droit constitutionnel de ne pas être soumises à des peines cruelles et inusitées par agression sexuelle et de quatre chefs de parjure, ont indiqué les procureurs.

« Nous savons que cette peine de prison ne peut pas effacer le traumatisme que Tony Klein a infligé à de nombreuses victimes, mais nous espérons que cela les rapprochera de la guérison », a déclaré Kieran L. Ramsey, l’agent spécial en charge du bureau extérieur du FBI à Portland, dans un communiqué. déclaration.

Amanda Thibeault, l’une des avocates de la défense représentant Klein, a déclaré qu’il était innocent et qu’il avait été condamné à tort dans une déclaration à McClatchy News le 18 octobre.

«Il a constamment nié avoir commis l’une de ces infractions et a passé deux examens polygraphiques distincts par deux polygraphes différents qui ont confirmé ses dénégations», a déclaré Thibeault.

Les avocats prévoient faire appel de la condamnation de Klein, selon Thibeault.

« Traumatisant et erroné »

Klein a commencé à abuser sexuellement des femmes à la prison au moins en 2013 ou 2014, selon le mémo de condamnation.

Outre les femmes qui cherchaient des soins médicaux, Klein ciblerait également les détenus qui travaillaient à ses côtés lors de leurs missions d’aide-soignants dans l’unité médicale de la prison, ont indiqué les procureurs.

« Toutes les femmes qu’il a agressées et abusées sexuellement étaient unies par un seul point commun : elles étaient en prison, où elles avaient peu de pouvoir et d’action sur leur vie quotidienne », ont écrit les procureurs. « (Il) a exploité ce manque de pouvoir. »

En plus des neuf femmes que Klein est reconnu coupable d’agression sexuelle, il est accusé d’avoir abusé sexuellement de plusieurs autres femmes, indique la note de détermination de la peine.

Dix-sept femmes ont témoigné contre lui devant le tribunal avant sa condamnation et ont décrit comment il les touchait au-dessus et en dessous de leurs vêtements, tâtonnait leurs seins, les forçait à avoir des relations sexuelles orales et les violait « contre une table d’examen », indique le mémo de condamnation.

Les femmes ont déclaré qu’elles se sentaient dissuadées de le dénoncer parce qu’elles avaient besoin d’un traitement médical ou parce qu’elles craignaient de perdre certains privilèges en prison, notamment le travail qui leur était assigné et le temps qu’elles leur accordaient pour voir les membres de leur famille, selon le mémo de condamnation.

Pour certaines des 17 femmes, c’était la première fois qu’elles parlaient publiquement de leurs expériences alors qu’il était présent dans la salle d’audience, indique la note de détermination de la peine.

Une femme a décrit les abus comme « traumatisants, traumatisants et répréhensibles » et a déclaré qu’une « femme dans la trentaine sait quand elle est touchée dans le mauvais sens », selon la note de condamnation.

Pour au moins deux femmes, l’idée de témoigner contre Klein au procès était si stressante qu’elles les ont amenées à rechuter sous l’effet de la drogue, indique la note de condamnation.

Après avoir été agressées, certaines femmes « ont retardé ou évité un traitement médical, à la fois à Coffee Creek et même après avoir été libérées, parce qu’elles ne se sentaient pas en mesure de faire confiance à un prestataire médical après ce que l’accusé leur avait fait », ont écrit les procureurs.

La peine de prison de Klein sera suivie de cinq ans de liberté surveillée, selon les procureurs.

« La sentence dans cette affaire devrait envoyer un message significatif à tous les responsables travaillant dans les prisons de notre pays, y compris ceux qui fournissent des soins médicaux, qu’ils seront tenus responsables s’ils agressent sexuellement les détenues sous leur garde », a déclaré le procureur général adjoint. Kristen Clarke, de la Division des droits civiques du ministère de la Justice, a déclaré dans un communiqué.

