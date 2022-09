Une infirmière de Lake Country suspendue pendant trois ans après avoir pris de l’argent à un veuf

Une infirmière de Lake Country a été suspendue pour avoir manipulé un veuf âgé et accepté 16 000 $ après avoir menti au sujet d’un cancer.

Selon un avis d’accord de consentement publié par le British Columbia College of Nurses and Midwives le 30 août, Carey Motloch travaillait comme infirmière auxiliaire autorisée dans un établissement de soins de longue durée lorsqu’elle a développé des relations inappropriées avec les membres de la famille de deux les patients.

Motloch a soigné un patient âgé entre 2014 et 2017. Pendant ce temps, elle a développé une “amitié” avec leur conjoint.

Après la mort du client, le veuf et Motloch ont commencé à se rencontrer pour prendre un café.

La fille du veuf a exprimé ses inquiétudes concernant l’attachement de son père à Motloch en décembre 2017, après l’avoir vu lui envoyer un texto disant qu’il l’aimait.

Motloch avait dit à la veuve qu’elle était « criblée » de cancer et qu’elle avait des difficultés financières. En fait, elle n’avait pas de cancer.

En juin 2019, la fille s’est inquiétée du fait que son père donnait de l’argent à Motloch.

En quatre mois, il avait remis quatre chèques, totalisant 16 000 $, à l’infirmière.

Motloch faisait les chèques et les faisait signer.

Motloch a affirmé que les chèques étaient en échange d’articles spécifiques qu’elle avait vendus au conjoint par le biais d’une entreprise d’achat et de vente. Aucun enregistrement des articles ou de leur vente n’a été fourni et les articles spécifiques n’ont pas été trouvés parmi les effets personnels du conjoint.

Pendant ce temps, en avril 2017, Motloch avait noué une autre relation avec le fils d’un autre patient. Début 2018, après qu’un collègue ait été témoin d’une interaction trop familière, Motloch a informé la direction de la relation.

Les normes professionnelles et de pratique interdisent aux infirmières de commencer une amitié ou une relation amoureuse avec un client ou la famille ou les amis du client.

Les Normes interdisent aux infirmières de se livrer à des activités qui se traduisent par des avantages financiers ou personnels inappropriés pour elles-mêmes ou des pertes pour le client.

Les infirmières ne peuvent pas accepter d’argent d’un client. Ces interdictions sont en place pour protéger les patients et leurs familles, en raison du différentiel de pouvoir important et de la vulnérabilité relative entre les patients et les soignants.

Motloch n’est pas légalement autorisée à exercer la profession infirmière en Colombie-Britannique. Elle ne détient actuellement pas de permis après avoir laissé expirer son inscription au cours de l’enquête.

Elle a accepté de conserver un statut d’enregistrement annulé et de ne pas demander sa réintégration pendant au moins trois ans. Si elle postulait à une date ultérieure, elle serait soumise à l’examen du comité d’inscription pour déterminer si elle répondait aux critères d’aptitude à exercer, de compétence infirmière et de bonne moralité.

Le 30 août 2022, un panel du comité d’enquête a approuvé un accord de consentement entre le British Columbia College of Nurses and Midwives et Motloch pour résoudre les problèmes survenus de 2017 à 2019 concernant sa conduite avec les familles des deux clients.

Le comité d’enquête est convaincu que les conditions protégeront le public.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

