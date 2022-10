Une infirmière de la Colombie-Britannique suspendue pour une pléthore de problèmes de pratique et de conduite – Kelowna Capital News

Une infirmière de la Colombie-Britannique a accepté une suspension de deux semaines et une rééducation importante après qu’il a été constaté qu’elle avait systématiquement négligé ses fonctions sur une période de près de deux ans.

Le BC College of Nurses and Midwives a publié son accord de consentement pour Xiaofang (Sophie) Huang de Richmond le 29 septembre. Il a déterminé que les préoccupations soulevées au sujet de la conduite de Huang sur trois lieux de travail différents entre novembre 2019 et août 2021 étaient fondées.

Sur le premier lieu de travail, entre novembre 2019 et juin 2020, Huang a été observé en train d’administrer des médicaments de manière dangereuse, de ne pas surveiller les perfusions intraveineuses et de documenter correctement les évaluations, de ne pas reconnaître et de répondre à un patient dont l’état se détériorait et de ne pas respecter le droit d’un patient de refuser des soins.

Sur le lieu de travail suivant, en décembre 2020, Huang n’a pas réussi à sécuriser l’accès à leur système de dossiers des patients avant son quart de travail et n’a pas documenté les choses de manière adéquate, selon le collège.

Enfin, entre juillet et août 2021, un troisième employeur a fait part de ses inquiétudes concernant l’insertion incorrecte de cathéters par Huang, l’administration de médicaments et le suivi des commentaires.

Huang a également omis de respecter les conditions disciplinaires préalables à deux reprises au cours de cette période, négligeant d’informer les nouveaux employeurs des allégations portées contre elle et ne tenant pas compte d’une ordonnance lui ordonnant de travailler sous tutelle pendant six mois.

Le dernier accord de consentement exige que Huang purge une suspension de deux semaines et subisse une importante rééducation. Il lui interdit également d’être la seule infirmière de service, de superviser des étudiants ou d’orienter le nouveau personnel pendant six mois, et de travailler seule de nuit pendant trois mois. Huang sera également sous supervision indirecte pendant quatre mois.

Le collège a déclaré qu’il pensait que ces conditions suffiraient à protéger le public.

