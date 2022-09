Une infirmière de la Colombie-Britannique suspendue pour relation

L’inscription d’une infirmière de la Colombie-Britannique a été suspendue pendant un an en raison de préoccupations concernant une relation intime avec un ancien client.

Le BC College of Nurses and Midwives a déclaré qu’Ashley Grittner, basée à Chilliwack, avait volontairement accepté la suspension et d’autres interdictions liées aux incidents survenus entre avril 2021 et février 2022.

Grittner a violé les «limites professionnelles» après avoir rencontré le client alors qu’il travaillait comme gestionnaire de cas dans le programme de gestion de cas intensif de Chilliwack, selon un résumé d’un accord de consentement partagé par le collège.

“Mme Grittner s’est engagée dans une relation intime avec l’ancien client vulnérable, environ deux mois après la fin de la relation infirmière clinique-client”, a déclaré le résumé du BCCNM.

En plus de la suspension de 12 mois, Grittner ne pourra pas travailler comme infirmière solo de garde, superviser des étudiants en soins infirmiers ou travailler dans une pratique communautaire indépendante pendant un an après son retour à son poste.

Elle devra également suivre une formation de rattrapage sur les limites et l’éthique professionnelle et aura besoin d’une supervision directe pendant trois mois.

“Le comité d’enquête est convaincu que les conditions protégeront le public”, a déclaré le résumé du BCCNM.