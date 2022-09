Une infirmière de la Colombie-Britannique suspendue pour avoir falsifié les dossiers de vaccins COVID, donnant du cannabis comestible à une personne âgée – Kelowna Capital News

Une organisation de la Colombie-Britannique réglementant les infirmières a sanctionné une infirmière qui a menti sur son statut vaccinal et a donné du cannabis non prescrit à une personne âgée.

Dans un avis, le BC College of Nurses and Midwives a déclaré le dimanche 4 septembre qu’un comité d’enquête avait conclu un accord de consentement avec Jeremiah Isaksen de Nanaimo concernant des incidents survenus en 2021 et 2022 dans le cadre de son emploi en tant que communauté. infirmière de la santé travaillant avec une population à haut risque.

Le régulateur de la santé a déclaré que l’infirmière “a demandé à un collègue de créer de faux dossiers de vaccination pour lui et a déclaré … sur les réseaux sociaux que le vaccin COVID-19 était inutile, dangereux et peut-être mortel”. Il aurait également fourni à un aîné des produits comestibles à base de cannabis, même si cela ne faisait pas partie du plan de soins de santé de l’aîné.

L’infirmière a volontairement accepté une suspension d’une semaine et “revoir le consentement éclairé et suivre un cours sur l’éthique”, indique l’avis. Il discutera également de ce qu’il a appris avec un consultant en pratique du BCCNM.

Le comité s’est dit convaincu que les mesures protégeront le public, indique l’avis.

La fonction du BCCNM est de fournir des protections au public en réglementant les infirmières auxiliaires autorisées, les infirmières praticiennes, les infirmières autorisées, les infirmières psychiatriques autorisées et les sages-femmes.

