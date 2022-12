Une infirmière de la Colombie-Britannique suspendue 1 an pour utilisation insalubre d’un cathéter, sans se laver les mains

Une infirmière de Sicamous, en Colombie-Britannique, a accepté une suspension d’un an en guise de punition pour avoir régulièrement omis de traiter des patients dans des conditions sanitaires le printemps dernier.

Dans un accord de consentement du 5 décembre avec le BC College of Nurses and Midwives, Joseph Michael Dupuis a admis ne pas se laver les mains et ne pas suivre les techniques stériles lors de l’insertion d’un cathéter et du traitement des plaies des patients.

Dupuis a également reconnu qu’il avait utilisé un langage non professionnel sur son lieu de travail et qu’il n’avait pas répondu à l’inconfort des patients lors du traitement de leurs blessures.

Tous les incidents sont survenus entre le 1er mars et le 17 mars, selon l’accord de consentement. En conséquence, Dupuis a volontairement accepté d’annuler son inscription et de ne pas présenter de nouvelle demande pendant au moins un an. À ce moment-là, le collège réexaminera la compétence, la forme physique et le bon caractère de Dupois.

