Une infirmière de la Colombie-Britannique interdite temporairement de pratiquer après une relation

Une infirmière de la Colombie-Britannique qui a noué des relations avec les membres de la famille de deux clients – dont un où elle a apparemment reçu des milliers de dollars – ne sera pas autorisée à présenter une nouvelle demande d’inscription avant plusieurs années.

Selon un résumé d’un accord de consentement partagé par le BC College of Nurses and Midwives mardi, Carey Motloch de Lake Country a convenu qu’elle ne demanderait pas le renouvellement de son immatriculation infirmière expirée pendant au moins trois ans en raison de deux relations qui se sont développées entre 2017 et 2019. .

Une relation aurait commencé après qu’un client a été admis en 2017 dans un établissement de soins de longue durée où travaillait Motloch.

« Moins d’un an après l’admission du client, Mme Motloch a noué une relation avec son fils », indique le résumé.

Motloch a apparemment été repérée par un collègue en 2018 dans une “interaction trop familière”, alors elle a parlé à la direction de la relation. En conséquence, ses collègues ont dû s’occuper et aider le client en raison de «problèmes de frontière» dans leur relation, a expliqué le BCCNM.

“Les normes professionnelles et de pratique interdisent aux infirmières de commencer une amitié ou une relation amoureuse avec un client ou la famille ou les amis du client”, indique le résumé de l’accord de consentement.

“Les infirmières doivent signaler les violations des limites à la personne appropriée. Si une infirmière doit ou veut prodiguer des soins à sa famille ou à ses amis, elle doit discuter des limites et du double rôle (personnel et professionnel) avec toutes les personnes concernées.”

Avant cela, Motloch aurait noué une relation avec le conjoint d’un client décédé. Le résumé du BCCNM indique que Motloch s’est occupée d’un client entre 2014 et 2017, période au cours de laquelle elle a développé une amitié avec le conjoint âgé de la femme.

“Après le décès du client, le conjoint et Mme Motloch ont commencé à se rencontrer pour prendre un café”, indique le résumé.

“La fille du conjoint l’a vu envoyer un texto à Mme Motloch qu’il l’aimait; en décembre 2017, elle a fait part de ses inquiétudes concernant l’attachement de son père à Mme Motloch.”

Selon BCCNM, le conjoint a dit à sa fille que Motloch avait un cancer et des problèmes financiers. Mais Motloch n’avait pas de cancer, selon le résumé du BCCNM.

Environ un an et demi plus tard, la fille du conjoint est restée préoccupée par la relation, affirmant que son père donnait apparemment de l’argent à Motloch. BCCNM a déclaré que quatre chèques totalisant 16 000 $ avaient été libellés à Motloch sur une période de quatre mois, ajoutant que Motloch avait rédigé les chèques elle-même et les avait fait signer par son épouse.

“Elle a affirmé que les chèques étaient en échange d’articles spécifiques qu’elle avait vendus au conjoint par le biais d’une entreprise d’achat et de vente”, a déclaré le résumé du BCCNM.

“Aucun enregistrement des articles ou de leur vente n’a été fourni et les articles spécifiques n’ont pas été trouvés parmi les effets personnels du conjoint.”

À l’heure actuelle, Motloch n’est pas légalement autorisée à travailler comme infirmière en Colombie-Britannique parce que son inscription a expiré. Elle a convenu qu’elle ne présentera pas de nouvelle demande avant au moins trois ans et, même si elle le fait, elle sera examinée par le comité d’inscription “pour déterminer si elle répondait aux critères d’aptitude à la pratique, de compétence infirmière et de bonne moralité”.

L’enquête du BCCNM a déclaré qu’elle pensait que ces conditions mutuellement convenues “protégeront le public”.