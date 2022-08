Une infirmière de la Colombie-Britannique bannie pendant 5 ans pour mauvaise manipulation d’analgésiques opioïdes

Un infirmier de Vancouver n’est pas autorisé à pratiquer pendant les cinq prochaines années, après qu’il a été découvert qu’il avait mal géré des analgésiques opioïdes sur une période de deux mois.

En juillet et août 2021, le BC College of Nurses and Midwives affirme que Jacob Sears a mal consulté, manipulé, documenté et gaspillé des médicaments narcotiques dans plusieurs sites de la Vancouver Coastal Health Authority.

Plus précisément, le collège a découvert que Sears avait mal géré l’hydromorphone et le sufentanil, un dérivé plus puissant du fentanyl.

“Sa pratique à cet égard a divergé de manière significative par rapport à ses pairs”, a déclaré le collège dans un avis publié le 18 août.

Il a ajouté que Sears n’a pas été en mesure de fournir au collège une explication crédible de ses actions et a accepté de renoncer à son inscription en tant qu’infirmier le 1er avril.

Sears n’est pas autorisé à présenter une nouvelle demande de réintégration avant cinq ans.

