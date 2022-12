Une infirmière de Kelowna suspendue après un accès et un partage inappropriés du dossier de santé

L’infirmière sera suspendue pendant 3 semaines et suivra une formation de rattrapage en soins infirmiers responsables

Une infirmière de Kelowna a été suspendue après avoir violé la vie privée d’un patient.

Antonius Gremmen a été réprimandé après un incident en mars lorsqu’il a accédé au dossier de santé personnel d’un patient, puis a partagé les détails du traitement du patient avec un tiers alors qu’il lui était “expressément interdit de le faire”, lit-on dans l’accord de consentement publié par le BC College of Nurses and Midwives le 5 décembre.

Gremmen a accédé aux dossiers de santé sans justification clinique, a déclaré l’accord.

Gremmen a accepté de suspendre son inscription en soins infirmiers pendant trois semaines et suivra une formation de rattrapage en soins infirmiers responsables.

Le comité d’enquête est convaincu que les conditions protégeront le public.

