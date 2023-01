Une infirmière de Kelowna réprimandée après qu’un Autochtone soit resté insensible aux urgences

Une infirmière autorisée de Kelowna a été réprimandée pour manquement à l’éthique après qu’un Autochtone ait été laissé sans réaction dans une salle d’urgence.

Une décision du BC College of Nurses and Midwives indique qu’une commission d’enquête a approuvé un accord de consentement entre le collège et Katherine Lowe concernant des problèmes de pratique survenus en septembre 2021 alors qu’elle travaillait comme infirmière aux urgences.

“Mme. Lowe a trouvé une personne autochtone apparemment sans pouls et sans réaction dans le vestibule du service des urgences », selon la décision.

“Mme. Lowe n’a pas correctement évalué ou effectué de mesures de réanimation pour eux, concluant qu’ils étaient décédés. De plus, elle n’a pas respecté les normes de documentation liées audit incident.

Lowe a autorisé l’expiration de son inscription, mais a accepté une réprimande publique pour manquement à la pratique éthique, à la documentation, à la prestation de soins axée sur le client et au devoir de fournir des normes de soins.

Si elle réussit à présenter une nouvelle demande d’inscription en Colombie-Britannique, Lowe a volontairement accepté les conditions de sa pratique, notamment une suspension de son inscription en soins infirmiers pendant deux mois et une formation en documentation, en éthique et en sécurité culturelle autochtone.

