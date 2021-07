Une infirmière de Covid a le cœur brisé alors que les patients de la variante Delta « plus jeunes et plus malades » meurent en sachant que le vaccin « aurait pu faire la différence »

Une infirmière de Covid HEARTBROKEN a déclaré que les patients « plus jeunes et plus malades » de la variante Delta mouraient en sachant qu’un vaccin « aurait pu faire la différence ».

Felicia Croft, qui travaille comme infirmière de soins intensifs Covid au Willis-Knighton Medical Center de Shreveport, en Louisiane, a détaillé ses expériences dans une vidéo publiée sur le compte Twitter d’ABC News.

« La vague Delta que nous voyons maintenant, les gens sont plus jeunes et plus malades », dit Croft dans la vidéo. « Nous intubons et perdons des personnes de mon âge et plus jeunes. »

Elle a éclaté en sanglots dans les images émouvantes alors qu’elle parlait des victimes qui, selon elle, ne verraient jamais leurs enfants obtenir leur diplôme ou rencontrer leurs petits-enfants.

Croft a également révélé que sa fille de 14 ans lui avait demandé de prier pour les parents de ses amis, qui sont actuellement aux soins intensifs.

« L’un d’eux peut ne pas rentrer chez lui, et l’autre est vraiment très malade aussi », a-t-elle déclaré.

« En tant qu’infirmière, savoir que si vous ne pouvez pas ramener ces deux personnes à la maison que leurs enfants seront orphelins, leur enfant de 14 ans pourrait être orphelin », a-t-elle déclaré. « Savoir que ma fille peut venir me voir quand elle recevra cet appel et dire ‘maman, pourquoi ne les as-tu pas sauvées?’ Je ne peux même pas expliquer ce que cela ressent en tant qu’infirmière et en tant que maman. »

» PLUS JEUNE ET PLUS MALAISE «

Croft a déclaré que bon nombre des patients dont elle s’occupait n’avaient pas été vaccinés.

« Juste pour savoir qu’il y a quelque chose qui pourrait aider et que les gens n’en profitent pas », a-t-elle déclaré.

Bien qu’elle ait déclaré que certains patients avaient été vaccinés, leurs cas avaient tendance à être moins graves.

« Ils rentrent généralement chez eux pour élever leurs enfants et embrasser leur mari ou leur femme », a-t-elle déclaré.

« SENTIMENT DE DÉFAITE »

« Je ne peux pas expliquer le sentiment de défaite quand vous faites tout, vous versez tout dans un patient et ce n’est pas suffisant, et puis de savoir qu’ils auraient pu se faire vacciner et cela aurait pu faire la différence », a-t-elle déclaré.

La Louisiane connaît actuellement une augmentation des cas de Covid-19 alors que la variante delta se déchire aux États-Unis.

Il y a eu 5 313 ​​nouveaux cas de Covid signalés en Louisiane vendredi, contre 591 le 30 juin, selon les chiffres de l’Université John Hopkins.

SURGE DANS LES CAS DE VARIANTE DELTA

Environ 36,7% de la population de l’État a reçu les deux doses du vaccin, contre un peu plus de 50% de la population à l’échelle nationale.

La Floride a enregistré 21 683 nouveaux cas de Covid-19, le total sur une journée le plus élevé de l’État depuis le début de la pandémie, selon les données fédérales sur la santé publiées samedi.

L’État est devenu le nouvel épicentre national du virus, représentant environ un cinquième de tous les nouveaux cas aux États-Unis.

Les chiffres surprenants viennent alors qu’un expert de San Francisco a décrit la variante delta comme « Covid sous stéroïdes ».

« C’est Covid sous stéroïdes. À bien des égards, il s’agit d’un virus différent de celui auquel nous étions confrontés plus tôt cette année », a déclaré le Dr Grant Colfax, directeur du département de la santé publique de San Francisco, lors d’un point de presse vendredi au cours duquel il a imploré les personnes qui ne le sont pas. vacciné pour recevoir les vaccins maintenant.

Les chiffres inquiétants surviennent alors qu’il a été révélé que le président Joe Biden envisageait de rendre les vaccins obligatoires à l’échelle nationale.

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a confirmé qu’avec le blocage des taux de vaccination aux États-Unis, l’administration Biden «examinait» s’il fallait ou non forcer les Américains à obtenir leur vaccin Covid-19.

Plus tôt cette semaine, un document du CDC divulgué a montré que les personnes vaccinées peuvent être tout aussi contagieuses que les non vaccinées, car la variante mortelle de Delta Covid se propage plus rapidement que le rhume.

