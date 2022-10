Une infirmière de 31 ans, surnommée «le pire cauchemar de tous les passagers» après avoir bu de la vodka et crié sur le vol Thomas Cook, garde son emploi

L’infirmière qui a été surnommée “le pire cauchemar de tous les passagers” après s’être saoulée pendant un vol a été autorisée à conserver son emploi.

Katherine Heyes, 31 ans, a été filmée “criant et jurant” sur un vol Thomas Cook de Manchester à la Turquie en 2019 après avoir avalé une bouteille de vodka à bord.

Katherine Heyes ne sera pas radiée en tant qu’infirmière vétérinaire Crédit : MEN Media

Elle a été surnommée “ le pire cauchemar de tous les passagers ” après s’en être prise au personnel de cabine alors qu’elle était ivre Crédit : MEN Media

Le comité de discipline du Royal College of Veterinary Surgeons a décidé qu’elle ne devait pas être radiée ou suspendue malgré sa “conduite honteuse”.

Le comité a appris que Heyes, de Wigan, était “à la limite de la manie” et a dû être retenue par des amis car sa diatribe a fait pleurer son enfant de trois ans.

Il a également entendu une transcription de son audience de détermination de la peine qui détaille comment Heyes et quelques amis ont été vus entrer dans les toilettes de l’avion avec un grand sac de plage.

L’équipage de cabine a ensuite trouvé une bouteille pleine grandeur de vodka vide près de ses pieds et un autre passager a exprimé des inquiétudes quant au traitement qu’elle a réservé à son enfant.

Alors que l’équipage décidait d’emmener le bambin à l’arrière de l’avion, Heye aurait commencé à se comporter de manière agressive et aurait dû être retenu par ses amis.

Un passager a déclaré: “Une minute, elle avait la tête entre les mains et pleurait; la minute suivante, elle agitait ses bras et riait. Cela a duré un certain temps.”

Elle a été condamnée à 80 heures de travail non rémunéré et à payer 250 £ de frais en juillet 2020, après avoir admis être entrée dans un avion en état d’ébriété.

Pendant le vol, elle s’est retrouvée mêlée à une autre passagère qui a subi une égratignure au visage.

Le pilote du vol de Manchester à la station balnéaire turque d’Antalya a envisagé de dérouter l’avion.

Lorsqu’il l’a atterri à destination, la police attendait pour escorter Heyes et ses amis.

Elle a affirmé plus tard qu’elle s’était saoulée car elle était nerveuse à l’idée de voler.

Un autre passager a déclaré: ” C’était sans aucun doute la pire expérience que j’ai jamais eue sur un vol.

“Mon aîné a été traumatisé par ce qui s’est passé.”

Heyes a dit au comité du Collège royal qu’elle avait « honte et plein de remords » à propos des événements.

Elle a également fait valoir qu’un membre de l’équipage de cabine avait été agressif envers elle et avait pris son enfant, ce qui l’aurait amenée à crier si elle était ivre ou non.