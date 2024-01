Une infirmière de 30 ans reçoit un diagnostic de cancer du sein rare et agressif après que sa patiente l’a incitée à effectuer son premier examen des seins.

Par Alexa Lardieri, rédactrice adjointe de la santé aux États-Unis Dailymail.Com





Holly McCabe a reçu un diagnostic de cancer du sein triple négatif à l’âge de 30 ans.

Elle doit subir 16 cycles de chimiothérapie et une mastectomie

Une infirmière du Colorado a reçu un diagnostic de cancer du sein rare et agressif après qu’une patiente ait incité la femme de 30 ans à effectuer son premier auto-examen des seins.

Holly McCabe, de Denver, Colorado, travaillait comme infirmière dans une unité hospitalière d’oncologie lorsqu’elle a été inspirée par un patient atteint de cancer qui terminait sa dernière série de chimiothérapie.

En tant qu’infirmière au centre médical St Joseph de Denver, elle a toujours expliqué à ses patientes l’importance de l’auto-examen des seins, mais n’a jamais pratiqué le sien avant août 2023.

Mme McCabe a déclaré : « J’étais infirmière depuis sept ans lorsque j’ai commencé à travailler dans le service de cancérologie du centre médical St Joseph, aidant les patients atteints de cancer à traverser leurs expériences douloureuses.

« Même si je connaissais l’importance de contrôles réguliers des seins, je n’ai jamais vraiment vérifié mes propres seins avant le 27 août 2023. Alors que j’étais au travail, j’ai vu une jeune femme « sonner la cloche » pour signaler qu’elle avait terminé son traitement de chimiothérapie. Cela m’a rappelé de rentrer chez moi et de faire un auto-examen. J’ai trouvé une boule dure dans mon sein droit.

En tant que jeune femme en bonne santé, aujourd’hui âgée de 31 ans, sans antécédents familiaux de cancer du sein, Mme McCabe ne pensait pas présenter un risque élevé.

Mais après son examen et plusieurs tests de suivi, on lui a diagnostiqué un cancer du sein triple négatif de stade 3 en septembre 2023.

En tant qu’infirmière travaillant dans une unité de cancérologie du centre médical St Joseph, Holly McCabe a toujours parlé à ses patientes de l’importance des auto-examens des seins, mais n’a jamais pratiqué le sien avant août 2023.

En septembre, Mme McCabe a commencé un schéma thérapeutique comprenant 16 cycles de chimiothérapie, suivis d’un deuxième cycle qui s’étendra sur 12 semaines.

Après avoir senti la grosseur dans son sein, Mme McCabe a pris rendez-vous avec son médecin et a été envoyée pour passer une échographie, où elle a déclaré que l’examinateur avait découvert quelque chose de “inquiétant”.

Cela a incité son équipe médicale à lui faire passer une mammographie, une radiographie du sein.

Après que l’image ait confirmé la présence d’une masse dans son sein, les médecins ont procédé à une biopsie de la masse.

Le lendemain, alors qu’elle embarquait sur un vol pour le mariage de son frère, son médecin l’a appelé et a confirmé qu’elle avait un cancer du sein.

Ne voulant pas « interférer » avec le mariage de son frère, elle a gardé son diagnostic secret auprès de sa famille et de ses amis pendant plusieurs semaines.

Ce n’est qu’après d’autres tests et une semaine plus tard qu’elle a reçu le diagnostic de cancer du sein triple négatif de stade 3, un type de cancer plus agressif et plus rare.

Mme McCabe a déclaré: «Quand j’ai entendu mon diagnostic, je me suis sentie engourdie. En tant qu’infirmière, je savais que le diagnostic était sombre. En tant que patient, j’étais terrifié. En traitant l’information, j’ai ressenti ma mortalité, ce qui, à un si jeune âge, est difficile à exprimer avec des mots.

Le graphique ci-dessus montre les taux de cas (points bleus et verts) de cancer du sein chez les femmes pour 100 000 personnes par rapport au taux de mortalité (carrés rouges). Alors que les taux de mortalité ont chuté, les taux de cas continuent d’augmenter. Les points bleus et verts proviennent de deux bases de données différentes qui suivent les taux de cancer du sein sur différentes périodes.

L’examen de vos seins devrait faire partie de votre routine mensuelle afin que vous remarquiez tout changement inhabituel. Frottez et palpez simplement de haut en bas, palpez en demi-cercles et en mouvements circulaires autour de votre tissu mammaire pour détecter toute anomalie.

Aux États-Unis, le cancer du sein est le deuxième cancer le plus répandu chez les femmes, derrière le cancer de la peau. Il représente environ un cancer féminin sur trois chaque année.

L’American Cancer Society estime qu’il y aura environ 310 700 nouveaux cas de cancer du sein et 42 250 décès dus à ce cancer en 2024.

Le taux de survie moyen sur cinq ans pour le cancer du sein est de 90 pour cent.

Et tandis que les taux de mortalité ont chuté de 43 % entre 1989 et 2020 grâce au succès des campagnes de sensibilisation en matière de santé publique, à un meilleur dépistage et à l’arrivée de nouveaux médicaments, les cas augmentent.

Le cancer du sein triple négatif (CSTN) représente environ 10 à 15 pour cent de tous les cancers du sein. Elle diffère des autres types en ce sens qu’elle a tendance à se développer et à se propager plus rapidement, qu’elle offre moins d’options de traitement et qu’elle a généralement un pronostic plus sombre.

Ce type de cancer du sein a un taux de survie moyen sur cinq ans de 77 pour cent, mais selon le stade du cancer, ce taux peut être aussi bas que 12 pour cent.

Mme McCabe a déclaré qu’il lui avait fallu plusieurs mois pour « traiter » son diagnostic, mais une fois qu’elle l’a fait, elle savait qu’elle voulait partager son expérience et entrer en contact avec d’autres patientes atteintes d’un cancer du sein.

Mme McCabe aura finalement besoin d’une double mastectomie avec reconstruction, radiothérapie et près d’un an d’immunothérapie

Elle a déclaré : « Il m’a fallu environ trois mois pour traiter mon diagnostic et mes émotions avant de les partager en ligne. J’ai toujours aimé créer et éditer des vidéos, et avec ce diagnostic, j’ai réalisé que j’avais quelque chose de vraiment précieux et important que je pouvais partager pour aider les autres.

«Je voulais trouver d’autres patientes et survivantes d’un cancer du sein triple négatif, en particulier de mon âge.» J’ai découvert cela en partageant en ligne et, ce faisant, je me suis senti moins seul.

“Je reçois quotidiennement des messages d’autres personnes traversant des parcours similaires ou identiques indiquant que mon contenu les aide, et cela me donne tellement de sens pendant cette phase de ma vie.”

Le TikTok de l’infirmière regorge de vidéos d’elle partageant l’histoire de son diagnostic initial, son schéma thérapeutique, ses effets secondaires, ses tests et résultats médicaux, ainsi que la lutte émotionnelle et mentale à laquelle elle est confrontée alors qu’elle est en deuil. [her] vie pré-cancer.

Elle a également révélé qu’elle avait rencontré un endocrinologue de la reproduction parce que les traitements de chimiothérapie peuvent provoquer l’infertilité et qu’elle souhaitait en savoir plus sur la récupération et la congélation des ovules, ce qui pourrait lui permettre d’avoir des enfants après des traitements contre le cancer.

En fin de compte, a déclaré Mme McCabe dans une vidéo, elle a décidé de ne pas se lancer dans le processus de récupération et de congélation des œufs. Elle a déclaré que les médecins lui avaient dit qu’il y avait encore une petite chance qu’elle puisse avoir une future grossesse en bonne santé.

En septembre, Mme McCabe a commencé un traitement comprenant 16 cycles de chimiothérapie, suivis d’un deuxième cycle qui s’étendra sur 12 semaines.

Elle aura finalement besoin d’une double mastectomie avec reconstruction, radiothérapie et près d’un an d’immunothérapie.

Si un cancer résiduel persiste à la fin de son traitement, elle est prête à participer à des essais cliniques.

Malgré sa couverture d’assurance, Mme McCabe dit qu’elle fait face à des factures médicales croissantes et son équipe médicale prévoit qu’elle devra prendre un an de congé.

Pour alléger le fardeau financier, elle a mis en place un GoFundMe compte pour aider à couvrir les dépenses.

L’aspect le plus difficile pour Mme McCabe est de réaliser les conséquences néfastes du cancer.

Elle a déclaré : « Le traitement de cette maladie m’a fait me sentir comme une étrangère dans mon propre corps.

« Avant mon diagnostic, je sentais que j’étais dans la meilleure santé de ma vie, donc physiquement, cela a été tout un changement. Émotionnellement, le traitement vous fait subir beaucoup de choses.

« Les médicaments ont tous des effets secondaires, modifiant vos hormones et votre humeur. En plus de cela, je fais activement le deuil de ma vie avant le cancer.

“La vie ne sera tout simplement plus jamais la même pour moi après avoir reçu cette nouvelle et subi ce traitement.”

Mais au milieu de ses craintes, l’infirmière a trouvé du réconfort et de la force dans le soutien de ses abonnés TikTok.

Elle dit que leur amour, leurs encouragements et leurs paroles aimables l’ont aidée à traverser les jours difficiles et lui ont rappelé l’importance des liens humains.

Mme McCabe a déclaré : « Voir les autres m’offrir de l’amour, du soutien et des mots gentils m’aide à traverser les jours difficiles. Je suis une femme très ambitieuse et indépendante, et je l’ai toujours été, mais j’ai appris qu’il y a de la beauté dans la communauté et que tous les humains ont besoin des autres dans cette vie.

À travers son TikTok, elle vise également à sensibiliser à l’importance des auto-examens réguliers des seins et du dépistage précoce.

Son message aux autres personnes confrontées à un diagnostic similaire est le suivant : « Embrassez la beauté que l’on peut trouver même dans les moments les plus sombres. »

« Chaque jour accordé est un cadeau précieux ; saisis-le.’

Mme McCabe a ajouté : « Découvrez vos véritables passions et désirs, puis poursuivez-les avec une détermination sans faille. La brièveté et la fragilité de la vie devraient vous inciter à vivre avec authenticité et confiance, car elles peuvent être arrachées en un clin d’œil. Vous n’êtes jamais vraiment seul.

« Il y en a d’autres qui mènent des batailles similaires tout autour de vous, attendant de se connecter et de partager votre voyage. La beauté de la communauté réside dans notre humanité commune, où nos similitudes l’emportent de loin sur nos différences.

Et lors de sa collecte de fonds GoFundMe, Mme McCabe a donné un conseil : “Rappel : vérifiez vos seins !”