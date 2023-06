Une infirmière continue de faire du camionnage après avoir quitté son emploi à l’hôpital du N.-B. pendant la pandémie

Leah Gorham, 43 ans, n’éprouve aucun regret après avoir quitté une carrière d’infirmière de 15 ans à l’hôpital régional de Saint John pour la vie dans un camion de transport.

Gorham a démissionné en 2021 lors de la pandémie de COVID-19, dans le cadre d’un exode volontaire au cours de cet exercice qui a vu 1 100 travailleurs de la santé quitter les deux autorités sanitaires.

La PDG de Vitalité, la Dre France Desrosiers, la décrira plus tard comme une « crise des ressources humaines » en grande partie causée par la surcharge de travail.

Malgré les campagnes de recrutement, les infirmières du Nouveau-Brunswick quittent toujours la profession à un rythme plus rapide que les nouvelles embauches.

Mais de tels problèmes sont maintenant dans le rétroviseur de Gorham, remplacés par des défis qui ne semblent pas aussi graves.

« La circulation peut parfois être stressante », a-t-elle déclaré depuis le taxi de son super luxe Peterbilt 579 Ultra-Loft 2023 en route vers Windsor, en Ontario, mais cela « bat certainement l’hôpital mouvementé ».

Sur la route 70 heures par semaine, Gorham a déclaré qu’elle était épelée par son partenaire commercial et romantique, Roland Bereczki.

Pendant qu’il se repose à l’arrière de la très grande couchette, Gorham compte les kilomètres en compagnie de Jenny, un caniche miniature que Gorham a acheté à Guelph.

Dernièrement, ils ont vendu des pièces automobiles entre l’Ontario et les États-Unis

« J’adore l’Iowa », a déclaré Gorham. « Nous allons dans une petite ville appelée Dubuque – de jolies petites villes que je n’ai pas l’habitude de voir. »

« J’ai souvent beaucoup de temps pour réfléchir lorsque je conduis sur la route et le problème avec les soins infirmiers est – j’ai vraiment senti que je faisais une différence et j’ai du mal à le faire avec le camionnage. Mais je suppose que je conduis le économie. »

Craint pour la sécurité

D’anciens collègues lui demandent parfois si elle reviendra un jour.

« Je dis que je suis avec toi dans mes rêves, »

Le changement radical de carrière de Gorham a touché un point sensible à l’aube de ce qui est devenu connu, en particulier aux États-Unis, sous le nom de « Grande démission » – une tendance économique qui a vu un grand nombre de travailleurs américains démissionner en 2021.

Son histoire a été portée par Fox News et CNN, puis reprise par des journaux tels que l’Arizona Daily Star et le Washington Examiner.

Elle a accordé une interview télévisée à News Nation’s Morning in America et a également été présentée dans une série de podcasts et dans diverses revues commerciales en ligne, notamment Truck News, Scrub News et Truck Drivers USA.

« Je pense que c’est parce qu’on a tellement besoin d’infirmières que les gens se demandent : pourquoi quitteraient-ils les soins infirmiers ? Eh bien, je gagne beaucoup plus d’argent en faisant ça. »

Puis elle ajoute rapidement, ce n’est pas qu’une question d’argent.

Les demandes sans fin de faire des heures supplémentaires ont nui à sa santé, a-t-elle déclaré. Le manque de personnel est devenu si grave qu’elle craignait pour sa sécurité personnelle.

Elle a été agressée par des patients à plusieurs reprises. Le pire, a-t-elle dit, a été lorsqu’un patient l’a fouettée au visage avec son sac de cathéter, puis l’a plaquée contre le mur et a tenté de l’étrangler avec ses mains.

Au cours des derniers mois, le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a fait une série d’annonces concernant de nouvelles politiques et initiatives visant à accroître le recrutement d’infirmières.

1 200 postes d’infirmier vacants

Les mesures comprennent : une accréditation accélérée pour les infirmières formées à l’étranger, une aide financière pour aider à couvrir les dépenses supplémentaires nécessaires à l’intégration dans le système de santé et des campagnes de recrutement à l’étranger, ciblant l’Inde, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et les pays francophones. L’Europe .

Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, selon Horizon, il a embauché un total de 528 infirmières autorisées, 337 infirmières auxiliaires autorisées et 523 préposés aux soins personnels.

Et pourtant, les postes vacants augmentent, dit Paula Doucet, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, qui représente 8 900 infirmières, comprenant des infirmières immatriculées, des infirmières auxiliaires autorisées et des infirmières praticiennes à travers la province.

Ses recherches montrent que le nombre d’emplois infirmiers vacants a atteint 1 200, contre 1 000 en décembre.

« Dire qu’ils embauchent chaque infirmière formée à l’étranger ou chaque diplômé du Nouveau-Brunswick, c’est une chose », a déclaré Doucet. « Mais si vous ne retenez pas l’expérience et l’expertise de notre système, nous préparons ces infirmières débutantes et flambant neuves à échouer. »

Doucet a déclaré que ce sont les infirmières ayant 10 ans d’expérience ou plus qui décident de vérifier.

Les soins infirmiers « ne semblent pas s’améliorer »

« Parce qu’ils se sentent méprisés et méprisés sur de nombreux fronts, en particulier par notre gouvernement Higgs », a déclaré Doucet.

Elle a dit que d’autres provinces du Canada atlantique réussissaient beaucoup mieux à créer des incitatifs à rester.

Les infirmières de la Nouvelle-Écosse ont reçu des primes de rétention de 10 000 $, et le personnel de la santé de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador a également reçu des incitatifs pour continuer à travailler.

« Ils entendent Terre-Neuve-et-Labrador et tous les incitatifs et tout le respect qu’ils accordent aux infirmières de cette province », a déclaré Doucet à propos des infirmières du Nouveau-Brunswick.

« [They hear] du premier ministre King de l’Île-du-Prince-Édouard et les annonces qu’il a faites. »

« Le 20 mars, lorsque Tim Houston, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, a parlé de solides mesures incitatives de rétention pour les infirmières et comment il les soutenait et comment il voulait qu’elles restent en Nouvelle-Écosse et comment il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour y parvenir.

« Où le premier ministre Higgs a-t-il dit ces mêmes choses aux infirmières du Nouveau-Brunswick? Je n’ai pas encore entendu ces mots sortir de sa bouche. »

Paula Doucet, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, a déclaré que ses recherches montrent que le nombre d’emplois vacants en soins infirmiers a atteint 1 200, contre 1 000 en décembre. (Tori Weldon)

Gorham, qui était frustrée par les obstacles qu’elle a rencontrés en essayant de passer d’une infirmière auxiliaire autorisée à une infirmière autorisée, dit qu’elle aime apprendre les ficelles du camionnage.

Elle pense qu’il y a une opportunité de croissance personnelle, de voir plus du continent, d’acquérir de nouvelles compétences.

« Je parle encore à mes amies infirmières », a-t-elle déclaré. « Je sais que je leur manque. »

Ils disent aussi que son chiffre d’affaires reste élevé. Ils disent que la plupart des membres du personnel que Gorham connaissait sont partis.

« Ils ont dit: » Vous connaissez quatre personnes ici « », a déclaré Gorham. « Ça ne semble pas aller mieux. »