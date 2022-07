Une infirmière chevronnée explique pourquoi certains quittent les soins aux patients

Derrière l’histoire des fermetures de salles d’urgence à travers le pays se cachent les travailleurs touchés, comme «Sue», une infirmière chevronnée de 25 ans en Ontario qui pleure ouvertement sa décision de quitter les soins médicaux de première ligne.

La femme de 52 ans, dont il a été vérifié de manière indépendante qu’elle était infirmière par CTVNews.ca mais qui a demandé de protéger son identité, a déclaré qu’elle aimait son travail de s’occuper des patients, ayant travaillé comme infirmière de salle d’opération, dans les services de soins chirurgicaux, et en réadaptation et soins palliatifs.

Mais depuis février, elle est en congé de stress et consulte un psychologue après avoir souffert d’épuisement professionnel.

Après deux années intenses de travail au plus fort de la pandémie de COVID-19, Sue a déclaré qu’elle et ses collègues avaient été victimes de “brimades” de la part des administrateurs, qui, selon elle, les obligeaient à soigner trop de patients que ce qui serait considéré comme sûr. D’autres, affirme-t-elle, sont sommés de faire des heures supplémentaires obligatoires pour combler le manque de personnel, pour cause de maladie, d’épuisement ou parce que des collègues ont démissionné.

“Quand je pense à l’allaitement maintenant… j’ai des frissons”, a-t-elle déclaré. “Il y avait toujours un indice de ‘n’ose pas appeler malade’, ‘ne t’avise pas de t’absenter du travail’ ou ‘nous savons que tu es stressé mais l’Ontario a besoin de toi’.”

Sue a décidé de prendre une retraite anticipée et dit qu’elle connaît plusieurs autres infirmières expérimentées qui sont parties travailler dans les soins de longue durée, les soins infirmiers en santé publique ou avec des agences de soins infirmiers où elles peuvent choisir leurs propres heures de travail et affectations, réduisant ainsi leur stress. Deux autres personnes qui planifient leur sortie attendent d’informer les responsables, a-t-elle ajouté.

“Tous ceux à qui j’ai parlé sont soit partis, soit à la retraite, ou voient un psychiatre ou un conseiller et prennent des antidépresseurs… À quel point est-ce triste?” dit-elle.



SOINS D’URGENCE “ÉTIRÉS” ET “DANGEREUX”

Ce week-end, plusieurs hôpitaux à travers le Canada – en particulier dans les communautés rurales – annoncent des fermetures temporaires d’unités d’urgence et d’autres services médicaux en raison de pénuries d’infirmières et de médecins.

Hôpital Glengarry Memorial, à Alexandria, en Ontario. ferme ses urgences dans la nuit de samedi à dimanche, tandis que l’hôpital Kamsack de Kamsack, en Saskatchewan. ferme des lits d’hôpitaux et réduit les heures d’urgence parce qu’il n’y a pas assez d’infirmières pour les doter.

Un hôpital à Perth, en Ontario. a vu ses urgences fermées depuis le 2 juillet.

Deb Lefebvre, une infirmière autorisée qui vit à Kingston en Ontario, mais qui travaille à l’extérieur de la région dans une autre communauté, a décrit les soins d’urgence au Canada comme « dangereux ».

“Ils sont étirés et ils sont eux-mêmes devenus des zones dangereuses pour les patients”, a-t-elle déclaré. “Nous quittons les hôpitaux… avec le sentiment que les soins aux patients ont été compromis.”

Une autre infirmière, vérifiée de manière indépendante par CTVNews.ca, qui a demandé à ne pas être identifiée, a ajouté : « Le ratio personnel-patients n’est pas non plus sûr et de nombreuses infirmières partent maintenant en sachant que les patients ne reçoivent pas de soins sûrs. Les appels sonnent pendant des heures, les patients se salissent parce qu’il n’y a personne pour les emmener aux toilettes, les patients meurent dans les salles d’attente. Les hôpitaux au Canada ne sont pas sécuritaires.

Vendredi, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a remplacé son ministre de la Santé et le PDG du Réseau de santé Horizon après le décès d’un patient cette semaine dans une salle d’attente d’un service d’urgence à Fredericton. Un processus d’examen a commencé dans la mort.

L’Association canadienne des médecins d’urgence a également averti dans un communiqué plus tôt ce mois-ci qu ‘«il n’a jamais été aussi important de prêter attention à l’état actuel des services d’urgence», ajoutant que ces installations sont «une fenêtre sur la santé des soins de santé».

Lefebvre a déclaré que la décision difficile de fermer les services est un énorme drapeau rouge. Il n’y a pas assez de monde pour faire le travail en toute sécurité, affirme-t-elle. Son conseil aux Canadiens qui se rendront à l’urgence dans les semaines à venir est de se faire accompagner par un ami ou un parent pour s’assurer qu’ils seront vus si leur état s’aggrave soudainement.

Dans une déclaration par courriel à CTVNews.ca vendredi, Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction de HealthCareCAN a admis que les deux dernières années et demie ont mis à nu le système de santé canadien.

“Tout au long de la pandémie, les travailleurs de la santé ont travaillé – et continuent de travailler – dur pour fournir les meilleurs soins possibles dans des circonstances extrêmement difficiles, mais ce que nous voyons maintenant, c’est un personnel de santé qui n’est plus en mesure de couvrir le fissures d’un système qui n’a pas été conçu pour gérer cette pression constante et croissante », a-t-il déclaré. « Les résultats des patients et les pénuries de personnel de santé ne s’amélioreront pas si nous continuons simplement à injecter plus d’argent dans un système défaillant. Il doit être repensé pour répondre efficacement aux besoins changeants d’une population vieillissante et à la demande croissante de services de soins de santé.

Ils ont appelé tous les paliers de gouvernement à prendre des mesures immédiates et concrètes pour « renforcer le système de santé de demain ».

Pendant ce temps, le Dr Michael Howlett, président de l’Association canadienne des médecins d’urgence, a sympathisé avec les infirmières d’urgence, affirmant qu’elles portent une charge très lourde.

« Ils se démoralisent, s’épuisent puis quittent le département pour aller travailler ailleurs. Avec de moins en moins d’infirmières et de médecins d’urgence à travers le pays, nous avons du mal à répondre à tous les besoins en soins, et nous sommes extrêmement inquiets des retards potentiels dans les soins », a-t-il déclaré à CTVNews.ca dans un communiqué envoyé par courrier électronique vendredi.



LA SITUATION POURRAIT EMPIRER

Une enquête menée fin 2021 par Statistique Canada a révélé qu’une infirmière sur quatre prévoyait de démissionner en raison du stress au travail ou de préoccupations concernant la santé mentale au cours des trois prochaines années. (

Avec une vague estivale de COVID-19 en cours, les départs de la ligne de front pourraient s’intensifier, selon Linda Silas, chef de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers.

“Ce que nous entendons de nos syndicats provinciaux d’infirmières, c’est que chaque jour, ils reçoivent un appel d’infirmières qui souhaitent soit changer leur statut, passer de temps plein à temps partiel, ou de temps partiel à occasionnel, réduisant ainsi considérablement leurs heures ou partir complètement en prenant une retraite anticipée », a déclaré Silas.

Les primes offertes par certaines provinces comme l’Ontario et le Québec n’ont pas réussi à endiguer la marée, affirme-t-elle. “Ils tombent tous à plat ventre, car ils sont un feu de paille”, a-t-elle déclaré.

Les problèmes sous-jacents, affirme Silas, sont la qualité de vie et la façon dont les infirmières disent être traitées, car beaucoup sont obligées de faire des heures supplémentaires ou se voient refuser des vacances. Le maintien en poste de ces infirmières chevronnées et expérimentées est la première étape pour «arrêter le saignement» et assurer la sécurité des soins de santé de première ligne, ont-ils ajouté.

“Les employeurs doivent travailler avec les infirmières pour voir ce dont elles ont besoin pour rester?” dit-elle. “Pour certains, c’est aussi simple que ‘je ne peux pas être mandatée pour faire des heures supplémentaires.’ ‘J’ai une famille.’ “Donc, vous me garantissez qu’alors je resterai”, a ajouté Silas.



UNE SOLUTION NATIONALE ?

Les premiers ministres qui se sont rencontrés à Victoria plus tôt cette semaine ont demandé au premier ministre Justin Trudeau de convoquer une réunion des premiers ministres pour conclure un accord de financement des soins de santé.

Les groupes d’infirmières demandent également au gouvernement fédéral d’élaborer un plan national pour remédier à la pénurie d’infirmières, y compris un plan sur le nombre d’infirmières qui seront nécessaires au cours des prochaines décennies.