Une infirmière britannique tuée et son partenaire se battent pour la vie après avoir été fauchés par un 4X4 alors qu’ils attendaient de traverser la route pendant les vacances de Majorque

Une infirmière BRITANNIQUE a été tuée et son compagnon se bat pour sa vie après avoir été fauché par un 4×4 en vacances à Majorque.

Jennifer Worth est décédée tragiquement sur les lieux, tandis que son partenaire James Lawrie-Ashton reste en soins intensifs dans un hôpital de l’île espagnole.

Jennifer Worth est décédée tragiquement sur les lieux Crédit : Facebook

Les ambulanciers paramédicaux ont désespérément tenté de faire revivre Jennifer pendant près d’une heure après l’accident Crédit : Solarpix

Une conductrice d’une Opel Frontera enfoncée dans le couple alors qu’ils attendaient de traverser une route le 21 décembre a été arrêtée, soupçonnée d’homicide involontaire et de blessures imprudentes.

Les ambulanciers paramédicaux ont désespérément tenté de faire revivre Jennifer pendant près d’une heure après l’accident – ​​mais elle a malheureusement été déclarée morte sur les lieux vers 19 heures le 21 décembre.

Des témoins ont déclaré que les deux victimes, de Southampton, ont été projetées “haut dans les airs” et ont atterri à plusieurs mètres sur la route.

Des images affligeantes montraient des ambulanciers paramédicaux exécutant la RCR sur Jennifer, tandis que des collègues aidaient son partenaire blessé quelques mètres plus loin sur la route.

La conductrice – qui aurait la trentaine – a été libérée sous enquête après avoir été détenue pendant plus de 12 heures par des flics.

Elle aurait frappé le couple britannique alors qu’ils attendaient à un passage à niveau devant la cathédrale de Palma.

Les hommages ont afflué pour Jennifer, une ancienne infirmière dentaire, qui a été décrite comme une personne “charmante et pétillante”.

Claire et James Taplin, qui dirigent des cours de danse de salon et de danse latine dans une école basée à Southampton où Jennifer a pratiqué, ont parlé de leur dévastation.

Un message publié en ligne par CJ Dancing la décrit comme une “étudiante et amie bien-aimée”.

Le message disait: “Jennifer était l’une des âmes les plus édifiantes, vives, drôles et charismatiques que vous ayez jamais rencontrées et illuminerait n’importe quelle pièce.

“Nous avons eu le cœur brisé en apprenant la nouvelle de son accident et nous ne pouvons pas imaginer un monde sans elle.”

Ils ont ajouté: “Repose en paix ma douce fille, danse avec les anges, je t’aime.”

Son amie Judie Middlewick a déclaré: “J’essaie toujours de m’en accommoder, elle est complètement dans mon esprit depuis que j’ai entendu la nouvelle.

“Une personne adorable et pétillante. Ton visage souriant Jen va te manquer. Que Dieu te bénisse et danse avec les anges.”

Ann Moore, étudiante en danse, a ajouté: “Une si triste nouvelle. Je n’arrive pas vraiment à y croire.

“Sa personnalité brillante et ensoleillée nous manquera à tous dans notre cours du jeudi.

“Sincères condoléances à James et à sa famille.”

Gillian Klein a déclaré dans un hommage émouvant: “Je suis tellement bouleversée par cette nouvelle soudaine. Elle était tellement adorable.

“Condoléances à son adorable partenaire et à sa famille. Quelle perte.”

Jennifer, qui avait quitté les soins dentaires pour lancer sa propre entreprise, dirigeait avec James une société de gestion immobilière basée à Southampton.

Des sources sanitaires espagnoles ont déclaré que son partenaire James restait dans un état “grave” en soins intensifs à l’hôpital Son Espases de Palma.

On ne sait pas si James est au courant de la mort de son partenaire.

Le couple a dansé ensemble lors de compétitions régionales de danse de salon.