Une infirmière britannique reconnue coupable du meurtre de 7 bébés fait appel

Une infirmière néonatale britannique reconnue coupable du meurtre de sept bébés et de la tentative de meurtre de six autres a lancé une tentative de faire appel de sa condamnation, ont annoncé vendredi des responsables.

Lucy Letby, 33 ans, a été condamnée le mois dernier à la prison à vie sans aucune chance d’être libérée. Un jury du Manchester Crown Court l’avait déclarée coupable des sept meurtres commis entre juin 2015 et juin 2016 dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre.

Elle a également été reconnue coupable de sept tentatives de meurtre impliquant six autres bébés, mais a été innocentée de deux accusations supplémentaires de tentative de meurtre. Le jury n’a pas pu se prononcer sur plusieurs autres chefs d’accusation.

Les responsables de la Cour d’appel ont déclaré vendredi avoir reçu une demande d’autorisation de faire appel des condamnations.

En règle générale, les demandes d’autorisation de faire appel d’une décision d’un tribunal de la Couronne sont examinées par un juge sans audience. Si l’offre est refusée, les coupables ont le droit de renouveler leur offre lors d’une audience plénière devant deux ou trois juges.

Les motivations de Letby restent floues, mais l’ampleur de ses crimes témoigne d’une planification complexe.

Letby, qui a refusé de comparaître devant le tribunal pour connaître sa condamnation ou de faire face à une vague de colère et d’angoisse de la part de parents en deuil, a été accusée d’avoir délibérément fait du mal aux bébés de diverses manières, notamment en injectant de l’air dans leur sang et en leur administrant de l’air ou du lait dans l’estomac. via des sondes nasogastriques.

Elle a également été accusée d’avoir empoisonné des nourrissons en ajoutant de l’insuline aux aliments intraveineux et en interférant avec les tubes respiratoires.

Le juge James Goss a imposé une rare « ordonnance de perpétuité » à Letby, qui, selon lui, a agi avec « une malveillance confinant au sadisme ».

Seules trois autres femmes ont été condamnées à une peine aussi sévère au Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique a lancé une enquête indépendante peu après les verdicts pour examiner les circonstances plus larges de ce qui s’est passé à l’hôpital, y compris la gestion des préoccupations soulevées par le personnel.