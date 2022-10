Une infirmière britannique jugée pour le meurtre de nouveau-nés

Lucy Letby a été accusée de tuant cinq garçons et deux filles et tentant d’assassiner cinq autres garçons et cinq filles entre juin 2015 et juin 2016.

Une infirmière néonatale a été jugée lundi en Grande-Bretagne, accusée du meurtre de sept bébés dont elle s’occupait et de la tentative de meurtre de 10 autres.

Lucy Letby, 32 ans, a nié avoir assassiné cinq garçons et deux filles et avoir tenté d’assassiner cinq autres garçons et cinq filles entre juin 2015 et juin 2016.

Elle aurait commis les meurtres à l’hôpital Countess of Chester, à Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, où elle travaillait.

Ouvrant le dossier de l’accusation, l’avocat Nick Johnson a déclaré que la mortalité néonatale à l’hôpital avait été comparable à d’autres unités à travers le pays.

Mais sur 18 mois à partir de janvier 2015, il a vu une augmentation “significative” du nombre de morts et de graves effondrements catastrophiques.

Les consultants étaient inquiets parce que les bébés qui mouraient se détérioraient de façon inattendue. Certains qui se sont effondrés n’ont pas répondu à un traitement approprié.

D’autres se sont effondrés puis ont récupéré de façon spectaculaire, défiant “l’expérience normale” des médecins, a-t-il déclaré à un jury du Manchester Crown Court.

“Après avoir cherché une cause, qu’ils n’ont pas pu trouver, les consultants ont remarqué que les effondrements et les décès inexplicables avaient un dénominateur commun”, a-t-il allégué.

“La présence d’une des infirmières néonatales et cette infirmière était Lucy Letby.”

Johnson a déclaré que des décès et des effondrements se sont produits pendant les quarts de nuit lorsque Letby était en poste, puis lorsqu’elle s’est déplacée pour travailler pendant la journée.

Une revue a suggéré qu’au cours des 12 mois à partir de la mi-2015, deux enfants ont été empoisonnés à l’insuline. La “seule conclusion raisonnable” qui peut être tirée est que cela a été fait délibérément, a-t-il ajouté.

“Ce n’était pas un accident”, a-t-il dit, décrivant les effondrements et les décès des 17 enfants concernés comme n’étant pas “des tragédies naturelles”.

Certains ont reçu une injection d’air dans leur circulation sanguine, d’autres ont été nourris avec de l’insuline ou trop de lait, a déclaré l’avocat.

“Ils étaient tout le travail, disons-nous, de la femme sur le banc des accusés, qui, selon nous, était la présence malveillante constante lorsque les choses ont empiré de ces 17 enfants”, a allégué Johnson.

Au total, Letby fait face à 22 chefs d’accusation – sept de meurtre et 15 de tentative de meurtre, car elle aurait tenté de tuer des enfants plus d’une fois.

La plus jeune victime présumée du meurtre – un garçon né prématurément – n’avait qu’un jour et “bien” mais est décédée dans les 90 minutes suivant l’entrée en service de Letby le 8 juin 2015, a annoncé le tribunal.

Les experts médicaux ont déclaré que sa mort était compatible avec une injection délibérée d’air ou autre chose dans sa circulation quelques minutes avant son effondrement.

La décoloration de la peau du garçon correspondait à certains des autres cas dans lesquels Letby aurait injecté de l’air dans le sang d’une victime, a déclaré le jury.

Letby a ensuite tenté de tuer la sœur jumelle du garçon quelques heures plus tard, a-t-on allégué. Elle a été réanimée et ne semble pas avoir subi d’effets indésirables, a déclaré Johnson.