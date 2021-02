Une infirmière brésilienne combat héroïquement un intrus qui la regardait danser

Une séquence audacieuse a été diffusée sur Internet montrant un intrus tentant de harceler une femme. Cependant, il ne savait pas qu’il s’était trompé de femme: une infirmière brésilienne, Angela Goncalves, se filmait en train de danser chez elle à Paranagua mercredi, lorsqu’elle a été interrompue par un intrus qui est entré chez elle. L’homme inconnu semble d’abord se cacher dans la cour derrière elle après être entré dans la propriété par la porte latérale.

L’étranger la regarde pendant qu’elle danse avant d’entrer dans la maison par une porte vitrée, ce qui lui fait peur. Angela haleta sous le choc mais on peut les voir tous les deux rire alors qu’il se promène dans la maison avec désinvolture jusqu’à ce qu’il essaie de l’attraper.

Dans une réponse rapide, elle a commencé à le gifler et à le chasser de la propriété, à le battre et à lui donner des coups de pied alors qu’il courait dehors, l’appelant «folle». L’infirmière courageuse a sauté en l’air et a exécuté un coup de pied de karaté en plein air alors qu’il tentait de fuir dans la panique.

Regardez la vidéo complète ici:

Elle a partagé la vidéo sur Facebook et a écrit qu’elle avait eu peur et qu’elle avait agi naturellement comme si elle le connaissait, jusqu’à ce qu’il réagisse avec l’intention de m’attraper. «Sur ce point, avec mon instinct docile de pitbull, je l’ai vaincu.

Parler à les médias locaux, elle a écrit qu’elle était avec sa fille de 11 ans quand il est entré et qu’elle « l’a attaqué avec mille choses différentes dans mon esprit sur ce qui pourrait arriver. »

Elle a noté que son action offensive pour chasser l’intrus hors de sa propriété était le produit de son combat, plutôt que de la peur, et elle a posté la vidéo pour alerter les autres femmes sur les dangers des cambrioleurs.

La vidéo a gagné plus de 1,4 million de vues sur Facebook. Angela a reporté l’incident à la police et a déposé un FIR. Elle a révélé qu’elle avait demandé dans le quartier, mais personne ne l’avait vu ici.