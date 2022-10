Une infirmière basée aux États-Unis prétend avoir rencontré Dieu dans le coma

Internet continue de nous traiter avec des nouvelles incroyables de temps en temps. Récemment, un tel incident époustouflant a été révélé et il est difficile à croire. Une infirmière basée aux États-Unis a affirmé avoir vu Dieu alors qu’elle était dans le coma. Oui, tu l’as bien lu.

Selon un rapport du Daily Star, Penny Wittbrodt, 52 ans, une infirmière du Kentucky, en Amérique, affirme que son âme a quitté son corps lorsqu’elle était dans le coma. Avant que le fils de Penny ne l’amène à l’hôpital, elle était gravement malade et avait du mal à respirer et à manger.

Selon Wittbrodt, son âme a quitté son corps et a dit: “C’est l’heure ici [on Earth] est tellement structuré, et le temps là-bas vous échappe vraiment. Elle a ajouté qu’après avoir vu une lumière vive, l’esprit de sa grand-mère décédée s’est soudainement matérialisé et l’a réconfortée, lui demandant de “rester calme”.

Elle a également affirmé qu’il s’agissait d’une expérience religieuse, au cours de laquelle elle a eu une rencontre face à face avec Dieu et a parlé des luttes et des peines qu’elle et sa famille avaient endurées. Wittbrodt a ensuite révélé que la réponse de Dieu à elle était qu’elle trouverait la paix dans l’au-delà en récompense de sa souffrance dans cette vie. “Je suis tellement soulagée que quelqu’un soit là, et je ne suis pas seule”, a-t-elle déclaré à l’agence de presse.

Avant d’être réanimée, Penny Wittbrodt a supplié Dieu de lui laisser la mémoire de l’incident bizarre car sinon, elle se sentirait désespérée. Lorsque Wittbrodt s’est réveillée de son coma, elle aurait connu une guérison immédiate. Nous sommes conçus pour avancer, surmonter les obstacles et étendre la gentillesse, a-t-elle fait remarquer.

Parlant de la leçon la plus importante qu’elle a apprise après avoir repris conscience, l’infirmière de 52 ans a déclaré : “Dans l’au-delà, les commodités de ce monde ne sont pas aussi précieuses. Les difficultés et les tribulations sont ce qui produit du fruit. Elle propage que chaque personne “a la possibilité de choisir sa famille et les leçons de vie qu’elle souhaite apprendre avant de venir au monde”.

