Une infirmière au tribunal accusée d’avoir tué un garçon de 7 ans, décédé à l’hôpital après que l’équipement vital a été « éteint pendant la nuit »

Une infirmière a comparu devant le tribunal pour avoir tué un garçon de sept ans dont l’équipement vital aurait été éteint pendant la nuit.

James Dwerryhouse a subi des lésions cérébrales à la suite d’un arrêt cardiaque après que l’appareil respiratoire a été éteint pendant près de trois heures.

James est décédé après le retrait de son équipement respiratoire vital Crédit : Nouvelles centrales

Le jeune a été retrouvé inconscient dans son lit à l’hôpital privé de Portland à Londres en 2016.

Anuradha Bhupathiraju, 62 ans, a été inculpée d’homicide involontaire coupable par négligence grave.

L’infirmière aurait causé la mort de James en laissant son moniteur éteint sans l’autorisation d’un médecin, rapporte Mail Online.

Bhupathiraju, qui a plus de trois décennies d’expérience, a comparu devant le tribunal de première instance de Westminster pour une brève audience.

Elle a été libérée sous caution pour retourner à Southwark Crown Court suivant mois.

James s’était rendu au célèbre hôpital pour une opération de sac de colostomie lorsque le horreur déplié.

Le jeune avait plusieurs santé conditions, y compris le besoin d’être alimenté par un tube, les problèmes intestinaux et l’épilepsie.

Il souffrait également de troubles auditifs et visuels.

James avait besoin de l’équipement vital car il souffrait d’apnée du sommeil, ce qui peut entraîner des arrêts respiratoires potentiellement mortels.

Mais il a été arrêté pendant près de trois heures du jour au lendemain, provoquant une lésion cérébrale catastrophique.

James est décédé tragiquement dans un hospice lorsque le système de survie a été retiré le lendemain.

Ses parents Marguerite et John avaient auparavant intenté une action en justice contre les propriétaires de l’hôpital, où sont nées les princesses Béatrice et Eugénie.

Maman Marguerite a déclaré à l’époque: « Cela a été déchirant. James avait des problèmes de santé et avait besoin de beaucoup de soutien médical dans sa vie, mais il était plein de vie, effronté, drôle, heureux et parfois espiègle, comme tous les petits garçons.

« Quelques jours plus tôt, il était allé dans un été club et il courait partout, montait et descendait les toboggans et s’amusait bien. Ce n’était pas du tout un garçon fragile, il n’était pas malade et ce n’était certainement pas un garçon qui risquait de mourir.

« Tout le monde l’aimait, de son école à ceux qui soutenaient sa santé. C’était une opération de routine, et l’opération elle-même a été un succès complet.

« Le perdre ensuite simplement parce que le personnel de l’hôpital ne s’est pas occupé de lui et ne l’a pas contrôlé comme il se doit est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter et que nous ne le ferons jamais. »

James avait été admis à l’hôpital pour une opération qui a réussi Crédit : PA : Association de la presse