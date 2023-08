L’infirmière américaine kidnappée avec son enfant près de la capitale haïtienne de Port-au-Prince jeudi s’est rendu pour la première fois dans le pays peu après le tremblement de terre de 2010 et « est tombé amoureux du peuple », selon l’organisation à but non lucratif où travaille la femme et où son mari est directeur.

El Roi Haiti, une organisation humanitaire chrétienne, a identifié la femme comme étant Alix Dorsainvil. Elle et son enfant ont été enlevés du campus de l’organisation près de Port-au-Prince jeudi matin « alors qu’ils servaient dans notre ministère communautaire », a indiqué l’organisation. Son mari et père de l’enfant, Sandro Dorsainvil, est le fondateur de l’organisation et le directeur des opérations en Haïti.

Originaire du New Hampshire, Dorsainvil vit et travaille comme infirmière à Port-au-Prince depuis 2020 au école dirigée par El Roi Haïtiqui vise à élargir l’accès à une éducation abordable et enseigne un programme confessionnel, selon l’organisation à but non lucratif.

« Nous entrons maintenant dans le cinquième jour depuis que notre chère amie Alix et son enfant ont été kidnappés », a indiqué lundi l’organisation. « Alors que nos cœurs se brisent pour cette situation, nous continuons également à prier pour le pays et le peuple d’Haïti et pour être libérés des souffrances qu’ils endurent quotidiennement. »

Dorsainvil a visité Haïti pour la première fois alors qu’elle était à l’université, peu de temps après que le tremblement de terre dévastateur de 2010 a tué des milliers de personnes et causé des destructions généralisées. Elle a passé ses vacances et ses étés à retourner au pays, a déclaré El Roi. Une fois qu’elle a commencé sa carrière d’infirmière, elle finançait ses propres voyages et se rendait en Haïti aussi souvent qu’elle le pouvait. Elle a épousé son mari en 2021.

« Elle avait vécu en Haïti pendant plusieurs années, montrant de l’amour et de l’attention de diverses manières avant de faire partie du personnel avec nous, mais elle a le cœur pour la douleur depuis qu’elle est enfant », a déclaré l’organisation.

La nouvelle de l’enlèvement arrive à un moment où crimes horribles et la violence des gangs se multiplient dans la ville.

Des responsables fédéraux aux États-Unis ont confirmé qu’ils étaient au courant du rapport d’enlèvement et en contact avec les autorités haïtiennes.

« Nous sommes au courant des informations faisant état de l’enlèvement de deux citoyens américains en Haïti », a déclaré un porte-parole du département d’État dans un communiqué à CBS News vendredi soir. « Nous sommes en contact régulier avec les autorités haïtiennes et continuerons à travailler avec elles et nos partenaires interinstitutions du gouvernement américain. Nous n’avons rien d’autre à partager pour le moment.

Le Département d’État déconseille aux Américains de se rendre en Haïti. L’agence a mis à jour pour la dernière fois son avis de voyage pour le pays à la fin du mois de juillet, maintenant son évaluation des risques de niveau 4 – ce qui signifie « ne pas voyager » – tout en notant que les enlèvements en Haïti « sont répandus et que les victimes incluent régulièrement des citoyens américains ».

El Roi a réitéré sa demande que les gens s’abstiennent de spéculer sur l’enlèvement sur les réseaux sociaux et adressent toutes les questions au conseil d’administration de l’organisation au lieu des amis et de la famille de Dorsainvil.

