Une infirmière américaine et son enfant libérés sains et saufs après l’enlèvement d’Haïti

Une infirmière américaine et son enfant ont été libérés par des ravisseurs après avoir été enlevés en Haïti il ​​y a près de deux semaines, a annoncé mercredi l’association à but non lucratif où elle travaille. Alix Dorsainvil, une femme de 31 ans du New Hampshire qui vit en Haïti, et son enfant ont été libérés en toute sécurité, a déclaré El Roi Haïti dans un communiqué. L’organisation n’a fourni aucun autre détail sur ce qui s’est passé.

« C’est avec un cœur de gratitude et une immense joie que nous, à El Roi Haïti, confirmons la libération en toute sécurité de notre membre du personnel et ami », a déclaré le communiqué d’El Roi Haïti. « Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui se sont joints à nous dans la prière et nous ont soutenus pendant cette crise. »

Une infirmière américaine et son enfant sont kidnappés en Haïti, selon une association à but non lucratif

Dorsainvil est l’infirmière communautaire de l’organisme et est mariée à son directeur, Sandro Dorsainvil. Son enlèvement le 27 juillet s’inscrivait dans une vague plus importante d’enlèvements et de meurtres en Haïti, qui a connu des troubles continus.

Le Département d’État américain a émis un avis de « ne pas voyager » pour Haïti le jour de son enlèvement, ordonnant à tous les employés non essentiels du gouvernement américain de quitter le pays et mettant en garde contre des enlèvements à grande échelle. L’avis reste en vigueur.

Dorsainvil a grandi dans le New Hampshire et a obtenu un diplôme d’infirmière du Regis College dans le Massachusetts en 2014. Elle a déménagé en Haïti, où elle a commencé à travailler comme infirmière scolaire et communautaire pour El Roi, une organisation humanitaire confessionnelle, et a épousé Sandro Dorsainvil. . Elle considère le pays comme sa maison, a déclaré Jason Brown, président et cofondateur d’El Roi.

Elle et son enfant auraient été enlevés du campus de l’organisation près de Port-au-Prince alors qu’ils étaient au travail, selon El Roi Haïti.