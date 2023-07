Une infirmière américaine et son enfant enlevés en Haïti, annonce un groupe d’aide

Une femme américaine et son enfant ont été kidnappés en Haïti, selon une organisation humanitaire à but non lucratif affiliée à la femme.

Samedi, El Roi Haïti annoncé qu’Alix Dorsainvil et son enfant avaient été kidnappés deux jours plus tôt sur le campus de l’association alors que la femme servait dans le ministère communautaire du groupe près de la capitale haïtienne de Port-au-Prince.

Dorsainvil a été décrit comme une infirmière du New Hampshire ainsi que comme infirmière scolaire et communautaire d’El Roi Haiti. Elle est l’épouse du directeur d’El Roi Haïti, Sandro Dorsainvil, selon l’organisation chrétienne d’aide humanitaire.

« Alix est une personne profondément compatissante et aimante qui considère Haïti comme sa patrie et le peuple haïtien comme ses amis et sa famille », a déclaré l’organisation. « Alix a travaillé sans relâche en tant qu’infirmière scolaire et communautaire pour apporter un soulagement à ceux qui souffrent car elle aime et sert le peuple d’Haïti au nom de Jésus. »

Selon une vidéo promotionnelle publiée il y a trois ans par l’organisation, Dorsainvil a déménagé en Haïti après que son mari l’a invitée à fournir des services infirmiers dans une école.

« Les Haïtiens sont un peuple si résilient », a déclaré Dorsainvil dans la vidéo. « Ils sont pleins de joie, de vie et d’amour et je suis tellement béni de pouvoir connaître autant d’Haïtiens incroyables. »

Dans sa déclaration de samedi, El Roi Haïti a déclaré qu’il travaillait avec « des partenaires et des relations de confiance pour sécuriser [the] bon retour » de Dorsainvil et de l’enfant.

« Nous sommes au courant des informations faisant état de l’enlèvement de deux citoyens américains en Haïti », a déclaré samedi un porte-parole du département d’État américain. à Reuters. « Nous sommes en contact régulier avec les autorités haïtiennes et continuerons à travailler avec elles et nos partenaires interinstitutions du gouvernement américain. »

Jeudi, le département d’État publié un avis sur les voyages en Haïti « en raison d’enlèvements, de crimes, de troubles civils et d’une mauvaise infrastructure de soins de santé ».

L’avis ajoute : « Les enlèvements sont répandus et les victimes comprennent régulièrement des citoyens américains. Les kidnappeurs peuvent utiliser une planification sophistiquée ou profiter d’opportunités imprévues, et même des convois ont été attaqués. Les affaires d’enlèvement impliquent souvent des négociations de rançon et des citoyens américains victimes ont été physiquement blessés lors d’enlèvements.

L’avis a également ordonné le départ des membres de la famille des employés du gouvernement américain ainsi que des employés du gouvernement américain non urgents. Il a également exhorté les citoyens américains en Haïti à partir « dès que possible par des moyens de transport commerciaux ou privés, à la lumière de la situation actuelle en matière de sécurité et des problèmes d’infrastructure ».

Une ONU rapport le mois dernier a révélé que plus de 165 000 Haïtiens ont été déplacés à l’intérieur de leur pays en raison de la violence des gangs. Le rapport indique que le pays fait face à une pression supplémentaire en raison des inondations qui ont touché plus de 46 000 personnes tout en déplaçant environ 13 000 autres.

L’annonce de samedi d’El Roi Haïti intervient après l’enlèvement de Blondine Tanis, journaliste de radio haïtienne qui a été enlevée le 21 juillet par des « personnes non identifiées » alors qu’elle rentrait chez elle dans le quartier Delmas de Port-au-Prince, le Comité de protection des journalistes ( CPJ) a déclaré plus tôt cette semaine.

« La situation politique instable en Haïti a créé des conditions dans lesquelles les enlèvements représentent un risque majeur pour tout le monde dans le pays, y compris les journalistes », a dit Cristina Zahar, coordinatrice du programme Amérique latine et Caraïbes du CPJ. « Ceux qui détiennent la journaliste radio Blondine Tanis doivent la libérer immédiatement et sans condition.