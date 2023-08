Une infirmière américaine et sa jeune fille libérées près de deux semaines après un enlèvement en Haïti

PORT-AU-PRINCE, Haïti – L’infirmière américaine Alix Dorsainvil et sa fille ont été libérées mercredi, près de deux semaines après leur enlèvement dans la capitale haïtienne, selon l’organisation humanitaire El Roi Haïti.

Le groupe chrétien fondé par le mari de Dorsainvil a demandé que ni elle ni sa famille ne soient contactés : « Il y a encore beaucoup à traiter et à guérir dans cette situation », a déclaré le groupe dans un communiqué.

Le groupe a ajouté qu’il avait confirmé la libération en toute sécurité « avec un cœur de gratitude et une immense joie ». Aucun autre détail n’était disponible dans l’immédiat, y compris si une rançon avait été payée.

L’organisation a déclaré à l’Associated Press dans une brève réponse qu’elle commenterait la situation dans les prochains jours et a demandé de la patience « pendant que la communauté traite et guérit ».

La clinique où Dorsainvil et sa fille ont été kidnappées a été fermée mercredi, et les habitants du quartier ont déclaré qu’ils n’avaient pas entendu la nouvelle de leur libération. Ils ont refusé de parler, disant qu’ils voulaient la voir d’abord.

Le Département d’État américain a déclaré qu’il se félicitait de la nouvelle de la libération des deux hommes et a remercié ses partenaires interinstitutions haïtiens et américains d’avoir facilité la libération.

« Nous n’avons pas de plus grande priorité que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger », a déclaré l’agence. « Comme vous pouvez l’imaginer, ces personnes ont traversé une épreuve très difficile, à la fois physiquement et mentalement. »

Les responsables n’ont fourni aucun autre détail.

Des témoins ont déclaré à l’Associated Press que des hommes armés avaient saisi la native du New Hampshire et sa jeune fille fin juillet dans une clinique située dans une zone contrôlée par un gang de Port-au-Prince où travaille Dorsainvil.

Le groupe chrétien a offert des soins médicaux, une éducation et d’autres services de base aux habitants des régions les plus pauvres du pays.

La guerre des gangs sévit de plus en plus en Haïti depuis l’assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse. Les membres de gangs tuent, violent et détiennent régulièrement des résidents contre rançon. Une organisation à but non lucratif locale a documenté 539 enlèvements depuis janvier, une augmentation significative par rapport aux années précédentes.

Le 27 juillet, le Département d’État américain avait ordonné le départ du personnel non urgent du gouvernement américain d’Haïti, qui reste sous le coup d’un avis de « ne pas voyager ».

Dans une vidéo publiée sur le site Web d’El Roi Haïti, Dorsainvil décrit les Haïtiens comme « pleins de joie, de vie et d’amour », des gens qu’elle a eu la chance de connaître.

Dans un article de blog, El Roi Haïti a déclaré que Dorsainvil était tombé amoureux du peuple haïtien lors d’une visite là-bas après le tremblement de terre dévastateur de 2010 qui a frappé la nation des Caraïbes.

Dorsainvil est diplômée du Regis College de Weston, Massachusetts, où un programme soutient la formation en soins infirmiers en Haïti.

La présidente du collège, Antoinette Hays, a déclaré que la communauté était soulagée d’apprendre la libération en toute sécurité de Dorsainvil et sa fille. « Nous envoyons nos prières et notre soutien continu à sa famille et à ses amis alors qu’ils entament le processus de guérison de cette expérience. »