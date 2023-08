Une infirmière américaine et sa fille libérées après un enlèvement en Haïti

L’infirmière américaine Alix Dorsainvil et sa jeune fille ont été libérées par leurs ravisseurs en Haïti, selon l’employeur de la femme, El Roi Haïti.

« C’est avec un cœur de gratitude et une immense joie que nous, à El Roi Haïti, confirmons la libération en toute sécurité de notre membre du personnel et amie, Alix Dorsainvil et de son enfant qui ont été retenus en otage à Port-au-Prince, Haïti », bénéfice a déclaré dans un communiqué. « Aujourd’hui, nous louons Dieu pour la prière exaucée ! »

El Roi Haïti a remercié Dieu et ceux qui ont prié pour le retour en toute sécurité de Dorsainvil dans un message sur son site Internet mercredi.

« Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui se sont joints à nous dans la prière et nous ont soutenus pendant cette crise. ‘El Roi’ est un nom hébreu du Dieu de la Bible qui signifie ‘le Dieu qui voit’. C’est avec cette vision que nous nous appuyons maintenant sur la vérité de Dieu selon laquelle « dans sa bonté, Dieu vous a appelés à partager sa gloire éternelle par le moyen de Jésus-Christ. Ainsi, après que vous aurez souffert un peu de temps, il restaurera, soutiendra et fortifiera ». vous, et il vous placera sur une base solide » (1 Pierre 5:10) », a déclaré le groupe.

« Nous louons Dieu d’avoir prouvé sa fidélité alors qu’il restaure, soutient et renforce Alix et sa famille, le ministère d’El Roi Haïti et la communauté sur laquelle Alix a eu un impact – et continue d’avoir un impact – avec son ministère en Haïti », la déclaration a continué.

« Il y a encore beaucoup à traiter et à guérir dans cette situation, nous demandons donc qu’aucune tentative ne soit faite pour contacter Alix ou sa famille pour le moment. »

Dorsainvil et sa fille travaillaient pour l’association lorsqu’elles ont été kidnappées par des hommes armés la semaine dernière.

Des témoins ont déclaré à l’Associated Press que Dorsainvil travaillait dans la petite clinique en briques lorsque des hommes armés ont fait irruption et l’ont saisie. Certains membres de la communauté ont déclaré que les hommes non identifiés avaient demandé une rançon d’un million de dollars, une pratique courante des gangs qui sèment la terreur en Haïti appauvri.

Le département d’État américain a salué les informations sur la libération de Dorsainvil dans un communiqué.

« Nous nous félicitons des informations faisant état de la libération de deux citoyens américains captifs en Haïti. Nous n’avons pas de plus grande priorité que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger », a déclaré un porte-parole du département d’État. « Par respect pour leur vie privée, nous permettrons aux individus de parler pour eux-mêmes si et quand ils se sentent prêts. Comme vous pouvez l’imaginer, ces individus ont traversé une épreuve très difficile, tant physiquement que mentalement. Nous exprimons notre plus profonde gratitude à nos Partenaires interinstitutions haïtiens et américains pour leur aide à faciliter leur libération en toute sécurité. »

El Roi Haïti avait précédemment déclaré que Dorsainvil était marié au directeur du programme, Sandro Dorsainvil.

Dorsainvil travaillait au sein de l’organisation en tant qu’infirmière scolaire depuis 2020 avant d’épouser Sandro en 2021. Elle s’est d’abord rendue en Haïti suite à la tremblement de terre de 2010 alors qu’il était encore à l’université et « tombé amoureux des gens », a déclaré le groupe. Elle a fait plusieurs visites dans les années qui ont suivi avant de déménager définitivement.

El Roi Haïti a déclaré que plus d’informations seront publiées sur son site Web « le cas échéant ».

Stephen Sorace de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.