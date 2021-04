Avec la pandémie déplaçant nos réunions de travail vers des plates-formes virtuelles, il y a eu plusieurs cas où des gaffes de nous, simples mortels, ont été capturées lors d’appels Zoom. Dans un cas récent d’échec d’appel Zoom, un travailleur de la santé de Floride a été vu en train d’effectuer une injection bout à bout sur un homme mercredi lorsqu’elle a comparu pour son audience virtuelle au tribunal.

Dans un tweet partagé par Le Miami Herald journaliste David Ovalle, la capture d’écran de la réunion virtuelle montre l’infirmière Niurka Aguero en train d’insérer une injection sur les fesses d’un patient, sous le regard des autres participants à la réunion. Niruka comparaissait pour une affaire de grand vol au troisième degré. Parler à Insider, Ed Griffith, un porte-parole du bureau du procureur de l’État de Miami-Dade, a déclaré qu’il était apparu pendant la période d’attente avant que l’affaire soit portée devant le juge, Niurka était impliqué dans une sorte de procédure impliquant un homme recevant une injection dans les fesses , qu’elle semble avoir diffusée par inadvertance via Zoom. Ed a également mentionné qu’il était inutile de dire que toutes les personnes impliquées dans l’appel au tribunal de Zoom étaient surprises.

Sous-titrant son message sur Twitter, David a écrit qu’ils avaient atteint le sommet 305 au tribunal de Miami Zoom alors que quelqu’un semblait se faire une injection bout à bout lors d’une audience virtuelle. Le tweet a recueilli plus de 2k likes depuis qu’il a été partagé sur le site de microblogging, provoquant des réactions hilarantes de la part des internautes.

MIAMI ZOOM COURT: Nous avons atteint le pic 305. Quelqu’un semble recevoir une injection bout à bout alors qu’il apparaît dans une audience virtuelle pic.twitter.com/2bRK3IATQz– David Ovalle (@ DavidOvalle305) 21 avril 2021

Alors que certains internautes sont restés sans voix, certains ont commenté ce que l’image leur a rappelé. Comme l’a écrit un utilisateur, ils sont soulagés qu’il s’agisse d’une procédure médicale et non d’un euphémisme, car avec la Floride, on ne peut tout simplement jamais le dire.

Wow plus de mots – Nathalie ‍♀️‍♀️⚜️♻️♟♑️ (@NattyVMartin) 22 avril 2021

Je suis * tellement * heureux que ce soit une procédure médicale et non un euphémisme. Avec la Floride, vous ne pouvez jamais le dire. – Kelly Hall (@ grumble209) 22 avril 2021

Un autre utilisateur a déploré que ses appels Zoom ne soient jamais aussi excitants. Un commentaire a lu comment les fesses de cette personne sont maintenant publiques.

Mes zooms sont si ennuyeux – Le roi Achab est drogué (@ahabisdethroned) 22 avril 2021

Ce cul est maintenant public – Marietta Daws (@MariettaDaws) 21 avril 2021

Ce n’est pas la première fois qu’un tribunal virtuel est témoin de ce genre de gaffe. Lors d’une précédente réunion virtuelle du tribunal de février, un avocat du Texas avait un filtre pour chaton sur le visage lors d’une audience Zoom.

