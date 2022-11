Une infirmière américaine accusée d’avoir amputé le pied d’un mourant sans son consentement

Les histoires de décès de patients dus à la négligence ou à un mauvais traitement par les hôpitaux font souvent l’actualité dans notre pays. Cependant, les États-Unis, dont on pense qu’ils ont le meilleur système médical au monde, sont également entachés d’incidents comme celui dont nous allons vous parler.

Une infirmière du Wisconsin fait face à des accusations criminelles après avoir amputé le pied d’un homme sans le consentement d’un médecin ou du patient. Selon un média local, l’homme aurait été sur le point de mourir lorsqu’il a été amené au centre de santé et de réadaptation de Spring Valley en mars, car ses deux pieds étaient gelés.

L’homme de 62 ans, dont le nom n’a pas été divulgué, a été placé sous la garde d’une infirmière nommée Mary K Brown. Cependant, le 27 mai, Mary Brown a amputé l’un des pieds du patient.

Après avoir coupé le pied de l’homme, Mary Brown aurait dit à ses collègues que sa famille possédait un magasin de taxidermie et qu’elle voulait exposer le pied dans le magasin. Elle a également parlé de mettre une pancarte à côté, disant “Portez vos bottes pour enfants”, selon l’affidavit. Cependant, plus tard interrogée par la police, elle a déclaré qu’elle avait amputé le pied par souci du confort de l’homme.

La plainte pénale ne fait aucune mention de la date réelle du décès de l’homme. L’un des pieds de l’homme décédé avait été enlevé et “gisait près de lui”, selon un médecin légiste du comté de Pierce qui effectuait une autopsie sur l’homme anonyme de 62 ans en juin.

Mary a été accusée de deux crimes : chaos et avoir causé intentionnellement de graves lésions corporelles à une personne âgée et risque jusqu’à 92 ans de prison si elle est reconnue coupable. Kevin Larson, administrateur et directeur général du centre de santé et de réadaptation de Spring Valley, a assuré une aide et une coopération complètes dans l’enquête sur l’affaire.

