Une infirmière à domicile de Joliet fait don d’un rein mercredi à quelqu’un qu’elle n’a jamais rencontré – Shaw Local

Mercredi, Julie Lakomiak, 40 ans, de Plainfield fait don de son rein à un «receveur non dirigé».

Cela signifie que Lakomiak ne sait pas qui sera le destinataire. Mais en tant qu’infirmière depuis près de 20 ans, Lakomiak veut aider quelqu’un dans le besoin et sensibiliser les autres à ce besoin.

“J’ai entendu quelque chose récemment : ‘Dieu nous bénit avec deux reins et nous n’en avons besoin que d’un'”, a déclaré Lakomiak. « Et Il fait cela pour que nous puissions partager. Donc, je pense qu’il y a beaucoup de vérité là-dedans.

Julie Lakomiak, infirmière en soins de santé chez Newsome Home Health, consulte les courriels à son bureau. Julie fait don de son rein à un inconnu mercredi. Lundi 1er août 2022 à Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Lakomiak a envisagé pour la première fois de donner un rein en 2021. Elle avait lu sur les réseaux sociaux que les reins de Lizzie Reyes, 14 ans, de Joliet avaient subitement échoué et qu’elle avait désespérément besoin d’une greffe de rein.

Mais Lizzie a reçu un rein avant que Lakomiak, une infirmière de Newsome Home Health, ne soit même testée pour une éventuelle correspondance, a déclaré Lakomiak.

Puis Lakomiak a rencontré quelqu’un qui avait besoin d’une greffe de foie et de rein, mais qui était trop malade pour se qualifier pour les greffes. C’est alors qu’elle se décida.

“J’avais juste l’impression que beaucoup de ces signes dans ma vie étaient Dieu disant:” Vous devez faire cela “”, a déclaré Lakomiak. “Pourquoi ne pas aider quand il y a tant de besoin ?”

[ Joliet area donors encourage living kidney donations ]

Selon la division américaine de la transplantation, plus de 106 000 personnes sont sur la liste d’attente nationale pour une greffe – et 83% d’entre eux ont besoin d’un rein.

Mais décider de faire don d’un rein ne signifie pas que cela se produira. Un donneur potentiel doit subir des antécédents médicaux, des examens physiques et psychologiques et de très nombreux tests, notamment une radiographie pulmonaire et un électrocardiogramme, des tests d’imagerie et des tests de compatibilité, selon la National Kidney Foundation.

Lakomiak a déclaré qu’elle faisait un don par l’intermédiaire du Northwestern Memorial Hospital de Chicago et qu’elle y avait passé 11 heures un jour avec des tests.

“Je me suis retrouvée coincée neuf fois ce jour-là”, a-t-elle déclaré.

Lakomiak a déclaré qu’elle avait parfois des « vagues d’émotions » à l’approche de la journée et des pensées aléatoires comme : « Oh, ça alors ! Peut-être que je n’ai pas assez d’assurance vie ! et s’assurer qu’elle souffre d’une invalidité de courte durée, “au cas où quelque chose arriverait”.

Mais Lakomiak n’a pas changé d’avis.

“Je suis toujours très excitée de le faire”, a-t-elle déclaré. “Je pense que ma devise a été, ‘La foi sur la peur.’ ”

Lakomiak a déclaré qu’un ami avait récemment exprimé son incrédulité face à la décision de Lakomiak et lui avait demandé ce qu’elle ferait si un être cher avait besoin d’un rein. En riant, Lakomiak a dit qu’elle a répondu: “Je vais venir vers vous et vous demander de donner.”

Julie Lakomiak, infirmière en soins de santé chez Newsome Home Health, examine un patient lors de son travail bénévole à San Pablo Philippines en 2017 (photo fournie). Lundi 1er août 2022 à Joliet. ((photo fournie)/(fournir photo))

Mais, Lakomiak est sérieuse quand elle dit qu’il est important pour elle d’avoir la foi.

“Nous ne pouvons pas toujours vivre la vie sur ‘et si?’ ” dit-elle.

Pour savoir comment devenir donneur vivant, visitez rein.org/atoz/content/living-donation.