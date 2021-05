Une infirmière, 44 ans, «  a essayé de droguer et de tuer ses trois enfants un jour avant de les étouffer au domicile familial  »

Une infirmière a tenté de droguer et de tuer ses trois enfants un jour avant de les étouffer au domicile familial, a déclaré un tribunal.

Deidre Morley aurait utilisé du ruban adhésif et des sacs en plastique pour tuer Conor McGinley, neuf ans, Darragh McGinley, sept ans et Carla McGinley, trois ans.

Deidre Morley est accusée du meurtre de ses trois enfants Crédit: PA

Deux des jeunes ont été tués dans une tente de jeu, leurs corps découverts par leur père Andrew McGinley après son retour d’un voyage d’affaires, a appris la Cour pénale centrale d’Irlande.

Les jurés ont entendu comment Morley, qui a plaidé non coupable pour cause de folie, a dit aux flics qu’elle se sentait «débordée» et n’avait pas assez aimé ses enfants.

L’infirmière a également dit aux officiers qu’elle voulait sauver les enfants de la «douleur et de la souffrance» qu’elle croyait avoir devant eux et qu’elle prévoyait de se suicider après les avoir tués, a-t-on dit.

Le 23 janvier de l’année dernière, Morley aurait mis de la morphine dans les céréales des garçons et un analgésique dans la boisson de sa fille chez eux à Dublin.

Mais le tribunal a appris qu’elle avait abandonné le plan après que les enfants aient craché le médicament.

«MAMMY, QUE FAITES-VOUS?

Le lendemain, elle a étouffé Darragh avec un sac en plastique et a tenté de tuer Carla à l’aide d’un coussin, a-t-on dit.

Les jurés ont appris qu’elle avait ensuite emmené les deux enfants à l’étage et posé Darragh sur son lit. Elle se rendit alors compte que Carla respirait encore alors elle tint son nez jusqu’à ce qu’elle s’arrête.

Morley a ensuite sorti Conor de l’école pour des «raisons familiales» et l’a placé devant la télé pour qu’il puisse regarder le film Jurassic World.

L’infirmière l’a étouffé à l’aide d’un sac noir après lui avoir suggéré de jouer à un jeu où ils mettaient du ruban adhésif sur leur bouche, a-t-on dit.

Elle a dit plus tard à la police que Conor avait demandé « arrête maman, qu’est-ce que tu fais » en lui mettant le sac sur la tête, ont dit les jurés.

‘NE PAS ALLER À L’ÉTAGE’

Morley a ensuite quitté la maison après avoir pris des médicaments avec une bouteille de vin et a écrasé sa voiture à un rond-point.

Elle a ensuite été récupérée par un chauffeur de taxi alors qu’elle se promenait dans une station-service, qui a téléphoné aux équipes d’urgence lorsqu’elle s’est effondrée.

Pendant ce temps, le père Andrew est rentré chez lui pour découvrir les ambulanciers et la police chez lui avec une note bloquant le bas de l’escalier qui disait: « Ne montez pas à l’étage, ni dans la pièce de devant. Je suis vraiment désolé. »

Une deuxième note à côté du corps de Conor dans la pièce d’entrée disait: « Je ne vois pas d’avenir avec les troubles et la maladie mentale. J’ai dû emmener les enfants avec moi. Je suis brisé et je ne peux pas être réparé. Je ne peux pas vivre avec moi-même. . Je suis vraiment désolé. »

Morley a été arrêtée après s’être remise de ses blessures à l’hôpital.

‘JE POURRAIS LE TUER MAINTENANT’

Elle aurait dit à la police qu’elle se souvenait avoir regardé l’horloge vers midi et avoir pensé: «Je pourrais le faire maintenant. Je pense que c’est à ce moment-là que quelque chose a cliqué avec moi.

« Je pourrais l’étouffer maintenant. Je pourrais le tuer maintenant. »

Morley a également déclaré aux officiers: « Je ne peux pas créer d’alternative à cela. La famille doit aller ensemble. »

Le tribunal a été informé que Morley avait subi une panne en juillet 2019 et avait été admis à l’hôpital St Patrick de Dublin pour des soins psychiatriques.

La procureure Anne-Marie Lawlor SC a déclaré que sa santé mentale s’était « améliorée » jusqu’à la tragédie, ce que l’équipe de défense de Morley nie.

Elle a déclaré: «Personne ne dit que les actes physiques qui ont coûté la vie aux enfants ne se sont pas produits.

«Vous entendrez différents récits pour savoir si Mme Morley savait que ce qu’elle avait fait était mal.

Le procès, qui devrait durer trois jours, se poursuit.