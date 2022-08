Une infime partie de la haute mer est protégée. Pourquoi un traité des Nations Unies est plus que jamais nécessaire

Alors que deux semaines de négociations au siège des Nations Unies à New York se terminent vendredi, beaucoup espèrent que le point culminant sera un accord international juridiquement contraignant pour conserver et protéger la biodiversité marine en haute mer.

Le traité est en préparation depuis plus d’une décennie, mais lors de la précédente série de pourparlers qui s’est tenue plus tôt cette année, les délégués n’ont pas réussi à en préciser les détails.

Avec le changement climatique, la pêche, le transport maritime et l’extraction des ressources intensifiant la pression sur l’un des derniers endroits sauvages de la planète, les appels à un traité des Nations Unies sur la biodiversité en haute mer pour les zones situées au-delà de la juridiction nationale, également connu sous le nom de BBNJ, sont plus urgents que jamais.

Alors que les eaux internationales représentent les deux tiers des océans du monde – et 95 % de l’espace habitable de la planète – seulement 1 % environ sont protégés.

“De plus en plus d’études montrent que les espèces marines disparaissent rapidement et nous devons prendre des mesures audacieuses”, a déclaré Jihyun Lee, jeune ambassadrice de la High Seas Alliance, composée de plus de 40 ONG cherchant à conserver le haute mer.

“Nous n’avons pas de temps à perdre”, a-t-elle déclaré lors d’un point de presse à l’ONU mercredi.

Daniel Wagner, scientifique en chef de l’Ocean Exploration Trust, est d’accord. Il a observé les négociations passées du BBNJ et a déclaré qu’il était essentiel que les nations acceptent un traité global imposant une utilisation durable des eaux internationales.

“C’est une région qui a longtemps été un peu un Far West”, a déclaré Wagner dans une interview accordée à CBC News depuis Honolulu.

“Ce n’est pas comme s’il n’y avait absolument aucune règle, mais il y a vraiment une approche fragmentée et fragmentée en ce moment. Nous devons rassembler tout cela et avoir une manière holistique de gérer notre océan.”

REGARDER | Des scientifiques à bord de l’EV Nautilus rencontrent un cachalot :

Lors d’expéditions à bord de l’EV Nautilus, un navire de recherche appartenant à l’Ocean Exploration Trust, Wagner et ses collègues scientifiques étudient des parties inexplorées de l’océan et partagent leurs découvertes via des flux en direct en ligne pour sensibiliser le public.

“Quand la plupart des gens pensent à la haute mer, la seule image à laquelle ils penseraient [about] est peut-être ce que vous voyez lorsque vous regardez par le hublot d’un avion – cette vaste étendue de néant et de vide”, a-t-il déclaré.

“Mais quand vous avez de la chance, comme moi et d’autres … si vous regardez aux bons endroits, il y a des choses vraiment extraordinaires là-bas.”

Daniel Wagner, scientifique en chef de l’Ocean Exploration Trust, étudie un crinoïde des grands fonds, également appelé étoile à plumes, à bord de l’Okeanos Explorer, un navire de la National Oceanic and Atmospheric Administration qui effectue des relevés en haute mer. (NOAA)

Des coraux des grands fonds aux écosystèmes construits autour des bouches hydrothermales, Wagner dit qu’il y a une nature sauvage remarquable à découvrir.

“Nous ne savons pas vraiment ce qu’il y a là-bas. Nous ne connaissons pas vraiment les liens entre beaucoup de choses”, a-t-il déclaré.

L’exploitation minière en haute mer : solution ou menace ?

Sans traité, beaucoup craignent que les eaux internationales ne soient exploitées pour leurs ressources avant que les scientifiques ne puissent y étudier la vie et comprendre les impacts potentiels de l’empiétement humain.

Déjà, alors que la transition énergétique crée une soif de métaux précieux pour construire des batteries, les entreprises regardent le fond de l’océan comme une ressource à exploiter.

Cela comprend une startup minière basée à Vancouver appelée The Metals Company, qui espère commencer à extraire des nodules polymétalliques d’ici 2024.

Une capture d’écran d’une vidéo fournie par The Metals Company montre le fond marin de la zone Clarion-Clipperton, recouvert de nodules polymétalliques. La startup minière basée à Vancouver est l’une des 18 entreprises qui ont reçu un contrat d’exploration minière dans la ZCC. (La Compagnie des Métaux)

C’est l’une des 18 sociétés qui ont reçu un contrat d’exploration minière dans ce qu’on appelle la zone Clarion-Clipperton (CCZ), le fond marin dans les eaux internationales au large de la nation insulaire du Pacifique de Nauru, au nord-est de l’Australie.

Le PDG de la Metals Company, Gerard Barron, a déclaré à CBC News qu’il pensait que l’exploitation minière terrestre ne serait pas en mesure de répondre aux besoins mondiaux et que l’exploitation minière en haute mer était la solution.

“Lorsque vous commencez à additionner l’intensité en métal de l’abandon des combustibles fossiles, nous n’avons pas le choix de simplement faire l’un ou l’autre. Nous devons rendre l’exploitation minière terrestre plus efficace, mais nous devons également explorer de nouvelles frontières. “, a déclaré Barron.

Le concept derrière l’exploitation minière des fonds marins, qui en est à la phase exploratoire de développement, consiste à collecter des gisements minéraux du fond de l’océan à l’aide de diverses technologies en haute mer. Il existe trois principaux gisements d’intérêt : les nodules polymétalliques, les sulfures polymétalliques et les encroûtements cobaltifères.

Les fonds marins sont plus qu’un désert

Les partisans de l’industrie affirment qu’il s’agit d’une alternative à moindre impact à l’exploitation minière terrestre qui peut fournir les minéraux nécessaires à la construction de plus de véhicules électriques.

“Bien sûr, les choses ont un impact. L’idée que nous ne pouvons avoir aucun impact, c’est un conte de fées”, a déclaré Barron. “La question est de savoir quels seront les impacts et comment pouvons-nous les atténuer ? Et comment cet ensemble d’impacts se compare-t-il à ce qui se passe aujourd’hui ?”

Une image sous-marine capturée par un véhicule télécommandé montre un véhicule collecteur de nodules traversant le fond marin lors d’un récent essai effectué par The Metals Company dans l’océan Atlantique. (La Compagnie des Métaux)

Lorsqu’on lui a demandé ce que l’étude de son entreprise sur la biodiversité dans la zone Clarion-Clipperton a révélé, Barron a déclaré qu’environ 80 % des organismes de cette zone sont des bactéries, tandis que les autres sont principalement des vers de mer, des étoiles de mer et des poissons qui « s’éloignent ». quand nous passons devant eux.”

“Je pourrais vous montrer des vidéos de milliers d’heures de séquences sur le fond marin que nous avons et vous ne voyez tout simplement pas grand-chose.”

Mais les écologistes et les scientifiques mettent en garde contre une simplification excessive des impacts de l’exploitation minière des fonds marins en ne regardant qu’un aspect du réseau de vie interconnecté d’un océan.

“Même si nos yeux ne détectent pas ces minuscules créatures, elles ont une importance considérable en termes de cycle du carbone, de cycle de l’oxygène et de la façon dont les nutriments se déplacent”, a déclaré Wagner.

Un nouvel ordre de cnidaires, un type d’invertébré, a été trouvé à 4 100 mètres de profondeur dans la zone Clarion-Clipperton, où il vit sur des tiges d’éponges attachées à des nodules polymétalliques. (NOAA/Craig Smith et Diva Amon)

Catherine Coumans, coordonnatrice de la recherche pour MiningWatch Canada, a déclaré que le fond marin de la haute mer est loin d’être un désert sous-marin.

“Si vous extrayez le fond marin à la recherche de minéraux et de métaux et que vous détruisez la biodiversité qui y existe, cela aura des impacts et des effets sur toute la biodiversité de la colonne d’eau au-dessus du fond marin”, a-t-elle déclaré lors d’une entrevue à Ottawa.

“C’est presque comme avoir une forêt tropicale et dire : ‘Nous allons simplement enlever tout le sol et tous les microbes, micro-organismes et tout ce qu’il y a dans le sol, et d’une manière ou d’une autre, le reste de la forêt ira bien. ‘”

La sauvegarde de cet écosystème est la raison pour laquelle, a déclaré Coumans, un traité de haute mer des Nations Unies est désespérément nécessaire.

Regarder l’océan de manière holistique

Actuellement, c’est le devoir du Autorité internationale des fonds marins régir les activités liées aux minéraux dans les fonds marins internationaux et assurer la protection du milieu marin.

Mais on craint que les impacts globaux de l’exploitation minière en haute mer dans l’océan ne soient pas prioritaires sans un traité sur la haute mer en raison de la manière décousue dont les eaux internationales sont régies.

REGARDER | EV Nautilus explore la biodiversité sur nmont sous-marin jamais étudié :

“En ce moment, c’est un peu la main droite et la main gauche qui prétendent qu’il s’agit de deux choses distinctes – vous savez, ‘notre juridiction est la colonne d’eau et votre juridiction est le fond marin’ – comme si ces choses n’étaient pas intimement liées”, a déclaré Coumans. .

L’essentiel, a déclaré Wagner, est que les scientifiques n’en savent tout simplement pas encore assez pour dire si l’exploitation minière en haute mer peut être effectuée de manière responsable.

“Nous n’avons cartographié qu’environ 20% du fond marin avec une résolution décente. Nous n’avons posé les yeux que sur une fraction de pour cent du fond marin. Nous ne savons donc pas vraiment ce qu’il y a là-bas. Je ne connais pas vraiment les connexions de beaucoup de choses.”

C’est pourquoi Wagner et d’autres disent que la priorité devrait être d’investir dans l’étude et la compréhension de la haute mer – et de s’entendre sur un traité qui spécifie les mécanismes et les processus de conservation de la biodiversité dans les eaux internationales.