Une infestation massive de cafards a piétiné les plans d’Halloween d’une ville américaine

Une infestation de cafards a ruiné le truc ou le traitement pour une ville du Michigan.

Le conseil municipal a pris la décision dans le but “d’empêcher une nouvelle migration des cafards”.

Le conseiller municipal Todd Hanna a déclaré que la ville essayait activement de résoudre le problème.

Trick-or-treating dans une petite ville du Michigan a été annulé cette année après qu’une infestation de cafards a hanté les rues.

Le conseil municipal de Wyandotte a voté en faveur de l’arrêt des festivités d’Halloween pour “empêcher les cafards de s’accrocher aux costumes des enfants” et de se frayer un chemin dans d’autres maisons, USA Today a rapporté. Et même si les tricheurs pouvaient piétiner et tuer les cafards, leurs œufs pouvaient survivre, ce qui était un autre sujet de préoccupation pour la ville.

Les résidents de Wyandotte ont reçu un lettre de l’ingénieur de la ville mardi les informant que les trottoirs seront fermés le lundi d’Halloween de 16 heures à 20 heures “pour empêcher une nouvelle migration des cafards”.

La lettre disait que c’était “dans le meilleur intérêt des citoyens”.

“Des barricades et des panneaux seront placés dans la rue et sur les trottoirs à Grove, aux intersections d’Orchard et Pine et à Eureka, fermant la rue et le trottoir aux véhicules et aux piétons”, poursuit la lettre.

Le conseiller municipal Todd Hanna a déclaré à USA Today Presse gratuite de Détroit que l’infestation de cafards n’est “pas la faute de la ville”. Il a déclaré que le problème avait été découvert lorsque la gestion des déchets avait récupéré des ordures infestées de cafards dans une maison vacante. Hanna a soutenu que la ville essayait activement d’atténuer le problème.

Les résidents concernés peuvent avoir jusqu’à un an avant que le problème soit complètement résolu, WXYZ signalé.

« Tu es allongé dans ton lit et tu penses que quelque chose rampe sur toi ou quelque chose comme ça, c’est horrible ! Lisa LaBean, qui vit à côté de la maison infestée, a déclaré à WXYZ.