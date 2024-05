Une infection hautement contagieuse oblige Guilford County Animal Services à suspendre la prise en charge des chats et des chatons

COMTÉ DE GUILFORD, Caroline du Nord (WGHP) – Une infection virale contagieuse force une pause dans la prise en charge des chats et des chatons dans un refuge Triad.

Selon les services animaliers du comté de Guilford, ils suspendent la consommation de chats et de chatons en raison de cas de virus de la panleucopénie féline, connu sous le nom de FPV, au centre de ressources animales du comté de Guilford. Il a été détecté chez certains chats et chatons errants amenés au refuge depuis le refuge de Jamestown. Tous les chats actuellement au refuge sont soumis à une quarantaine de 10 jours. Le FPV est très contagieux et peut être mortel s’il n’est pas traité.





« La plupart des chats infectés par le FPV peuvent ne présenter aucun symptôme. Les chats atteints de FPV qui tombent malades peuvent présenter les symptômes suivants : vomissements, diarrhée, fièvre, dépression, léthargie, douleurs abdominales, manque d’appétit, déshydratation ou mort subite », ont indiqué les services animaliers dans un communiqué.

La maladie peut se propager en partageant des espaces de vie ou des bacs à litière. Il existe des vaccins contre le FPV et tout propriétaire de chat est encouragé à discuter des vaccinations avec son vétérinaire.

Pour en savoir plus sur FPV, visitez le Site Web de l’Association médicale vétérinaire américaine.