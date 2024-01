Une infection fongique rare mais mortelle apparaît dans de plus en plus d’États

Une dangereuse infection fongique a semé ses spores plus loin aux États-Unis qu’on ne le pensait auparavant. Une recherche publiée cette semaine détaille les preuves selon lesquelles des cas de blastomycose apparaissent régulièrement dans le Vermont, en dehors des zones établies des États-Unis où on pense qu’elle est endémique.

Blastomycose est une infection causée par un groupe de champignons appelés Blastomyces. Ces infections se produisent généralement lorsque les gens respirent des spores qui ont été rejetées dans l’air depuis le sol ou l’environnement, bien que seules certaines personnes tombent malades à la suite d’une exposition. Les symptômes sont souvent respiratoires et comprennent de la fièvre, de la toux, des douleurs musculaires et de la fatigue. Mais l’infection peut parfois se propager au-delà des poumons et provoquer des maladies graves, potentiellement mortelles, en particulier chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

On suppose que les champignons sont endémiques dans certaines parties du Midwest, du centre-sud et du sud-est des États-Unis, et seuls cinq États enregistrent actuellement les cas humains diagnostiqués : l’Arkansas, la Louisiane, le Michigan, le Minnesota et le Wisconsin. Mais certains éléments indiquent que l’éventail potentiel de la blastomycose aux États-Unis est plus large que nous ne le pensons. Des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention et du ministère de la Santé du Vermont ont décidé d’y regarder de plus près, en analysant les données sur les réclamations d’assurance des résidents du Vermont de 2011 à 2020.

Au total, ils ont identifié 114 patients atteints de blastomycose diagnostiqués dans le Vermont au cours de ces années, ce qui représente un taux d’incidence annuel de 1,8 patient pour 100 000 habitants. Parmi ces cas, 30 % ont été hospitalisés et quatre sont finalement décédés des suites de leur infection.

La blastomycose est une maladie rare, mais le taux d’incidence du Vermont est en réalité plus élevé que les taux d’incidence récents observés dans quatre des cinq États où la maladie est suivie, notent les auteurs de l’étude. En d’autres termes, la maladie pourrait être aussi fréquente, voire plus, au Vermont qu’on ne le pense dans les zones endémiques connues.

“Nos résultats, basés sur l’évaluation la plus complète de la blastomycose au Vermont à ce jour, s’alignent sur un nombre croissant de preuves suggérant que le fardeau de la blastomycose endémique est plus important qu’on ne l’imagine généralement”, ont écrit les auteurs dans leur rapport. papierpublié mercredi dans la revue Emerging Infectious Diseases.

Cette recherche à elle seule ne peut pas nous dire si la blastomycose a commencé à se propager à davantage de régions des États-Unis au fil du temps ou si nous n’avons tout simplement pas remarqué sa présence jusqu’à présent. Mais il y a preuve que d’autres maladies fongiques ont élargi leur aire de répartition aux États-Unis ces dernières années – une expansion qui a probablement été favorisée par des facteurs tels que changement climatique. Il est donc tout à fait possible qu’il en soit de même pour la blastomycose. Quoi qu’il en soit, les auteurs affirment que des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre la véritable menace que la blastomycose représente pour notre santé publique et que les médecins devraient être davantage sensibilisés à la maladie en général.

“Ces résultats remettent en question les hypothèses de routine sur l’épidémiologie et l’écologie de cette maladie et reflètent la nécessité d’études futures”, ont-ils écrit. « Les cliniciens devraient envisager la blastomycose chez les patients présentant des signes et symptômes compatibles. Une surveillance standardisée pourrait également améliorer notre compréhension des expositions, des facteurs de risque et des résultats cliniques.