Une infection fongique rare apparaît dans une région inattendue des États-Unis

Un rare infection fongique On pense qu’elle se produit principalement dans le nord du Midwest et dans certaines parties du Sud-Est. Elle est plus courante que prévu dans d’autres régions des États-Unis, selon une nouvelle étude publiée mercredi.

La maladie, appelée blastomycose, peut être difficile à diagnostiquer, en partie parce qu’elle peut ressembler à d’autres infections respiratoires. Et plus cela reste longtemps non diagnostiqué, plus c’est difficile à traiter.

L’infection est causée par un champignon appelé Blastomyces dermatitidis, qui prospère dans les sols humides et dans les bûches et les feuilles en décomposition. La blastomycose est considérée comme une « mycose endémique » – un type de maladie fongique qui ne survient que dans une zone géographique particulière.

Bien qu’elle soit bien connue dans les régions autour des Grands Lacs, de la vallée de la rivière Ohio et de la vallée du fleuve Mississippi, il est un peu plus surprenant que l’infection apparaisse au Vermont, mais c’est exactement ce qui a été découvert dans le nouvelle étudepublié dans la revue Emerging Infectious Diseases des Centers for Disease Control and Prevention.

“Le Vermont n’est généralement pas une région à laquelle on pense lorsque l’on parle de blastomycose”, a déclaré le Dr Arturo Casadevall, président de la microbiologie moléculaire et de l’immunologie à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Mais « plusieurs articles ont récemment suggéré que les infections fongiques se propagent à travers le pays et celui-ci en fait partie.

Le Dr Brian Borah, directeur médical de la surveillance des maladies évitables par la vaccination au Département de santé publique de Chicago, qui a dirigé l’étude, a déclaré : « C’est une grande question de savoir si nous avons été capables de détecter des cas qui nous étaient inconnus auparavant, ou si nous détectent une augmentation des cas.

L’épidémiologie d’autres maladies fongiques à l’échelle nationale a toutefois changé, a déclaré Borah, ajoutant : « Je ne pense pas que la blastomycose serait à l’abri de ces tendances. »

La blastomycose est rare et peut provoquer des symptômes respiratoires, de la fièvre et des courbatures dans environ la moitié des gens qui sont infectés par l’inhalation des spores de Blastomyces. La plupart des cas sont bénins, mais si elle n’est pas traitée, la blastomycose peut provoquer une maladie grave, voire la mort.

“L’un des grands problèmes des maladies fongiques est qu’elles ne peuvent pas être déclarées”, ce qui signifie que les services de santé publique n’exigent pas des médecins qu’ils signalent à l’État les cas de maladies qu’ils voient, a déclaré Casadevall, qui n’a pas participé à la nouvelle étude.

Seuls cinq États – l’Arkansas, la Louisiane, le Michigan, le Minnesota et le Wisconsin – disposent d’une surveillance de santé publique pour la blastomycose. Cela signifie que la prévalence de la maladie en dehors de ces États est inconnue.

Borah, qui était auparavant officier du service de renseignement épidémique du CDC affecté au ministère de la Santé du Vermont, a déclaré que des cas de blastomycose avaient été signalés dans le nord-est, notamment dans un couple de études ainsi que des rapports anecdotiques de médecins et de vétérinaires du Vermont.

Sans surveillance publique, Borah et son équipe se sont tournés vers les réclamations d’assurance maladie pour déterminer combien de patients ont été traités pour la blastomycose dans le Vermont de 2011 à 2020.

Les données comprenaient toutes les réclamations des bénéficiaires de Medicare et Medicaid dans l’État et environ 75 % des résidents du Vermont qui bénéficiaient d’une autre assurance maladie. Ils ont identifié 114 cas au cours de la période de 10 ans, et 30 % ont nécessité une hospitalisation. Avec un taux moyen de 1,8 cas pour 100 000 habitants chaque année, le Vermont avait des taux de blastomycose plus élevés que tous les États sauf un qui surveillent la maladie, selon l’étude. Le Wisconsin, l’État où le taux de blastomycose est le plus élevé, a un moyenne de 2,1 cas pour 100 000 personnes.

Gagner du terrain

UN étude publié en 2022 suggère qu’environ 10 % des maladies causées par des infections fongiques ont été diagnostiquées en dehors des régions où les champignons sont endémiques.

Un certain nombre de choses pourraient se produire, a déclaré le Dr Bruce Klein, professeur de pédiatrie, de médecine, de microbiologie médicale et d’immunologie à l’Université du Wisconsin-Madison. Ces agents pathogènes peuvent se déplacer sur des chaussures lorsque les gens voyagent. Les nouveaux développements peuvent remuer le sol – et les champignons qu’ils abritent – ​​libérant des spores dans l’air dans des endroits où on ne pensait pas qu’elles existaient.

« Blastomyces dermatitidis se développe comme une moisissure et la moisissure produit des spores. Lorsque ces spores sont physiquement perturbées, elles se transforment en aérosol et sont inhalées dans les poumons », a déclaré Klein, ajoutant que le vent et la pluie, et pas seulement l’intervention humaine, peuvent provoquer la propagation des spores dans l’air.

Des études récentes ont montré que le changement climatique élargit également la gamme de champignons susceptibles de rendre les gens malades. Le changement climatique provoqué par l’homme est régimes de pluie changeantsaugmentant la sécheresse dans certaines régions – un environnement qui favorise les champignons, notamment Coccidioides, qui provoquent Fièvre de la vallée — tout en provoquant davantage d’inondations et d’humidité chez d’autres.

Des températures en hausse et les événements météorologiques extrêmes, notamment les tempêtes, les inondations, la sécheresse et les ouragans, ont un impact sur les sols et peuvent redistribuer les champignons, a déclaré Asiya Gusa, professeur adjoint de génétique moléculaire et de microbiologie à l’Université Duke qui étudie comment les champignons s’adaptent au stress thermique.

“Cela va augmenter notre exposition humaine aux champignons et également exposer ces champignons à des températures plus élevées”, a-t-elle déclaré. “On craint qu’avec une humidité accrue et un temps chaud et humide, nous puissions constater une plus grande accumulation de spores.”

Premières études ont suggéré que la chaleur pourrait exercer un stress sur les champignons qui jusqu’à présent n’ont pas été capables de résister à la chaleur corporelle, d’évoluer pour pouvoir survivre dans le corps humain.

“Le changement climatique, c’est le gorille de 800 livres dans la pièce”, a déclaré Casadevall. “Cela pourrait changer considérablement l’épidémiologie de ces maladies.”

Difficile de diagnostiquer

Une fois que les spores de Blastomyces dermatitidis pénètrent dans les poumons, la chaleur corporelle d’une personne déclenche une transformation métamorphe. Les spores se transforment en cellules de levure protégées par une épaisse armure, ce qui explique en partie pourquoi les infections fongiques peuvent être si difficiles à traiter, a déclaré Klein.

Une autre raison est que les cellules fongiques ressemblent beaucoup plus aux cellules humaines qu’aux cellules végétales ou bactériennes, ce qui rend difficile le développement de médicaments capables d’attaquer et de tuer les champignons sans également endommager les cellules humaines, a-t-il déclaré.

Les infections fongiques sont le plus préoccupant pour les personnes immunodéprimées, et les infections fongiques les plus graves surviennent dans cette population. Mais la blastomycose survient généralement chez des personnes par ailleurs en bonne santé, a déclaré Klein.

“C’est une distinction remarquable par rapport à de nombreux autres champignons qui sont plus faibles et se nourrissent de personnes dont le système immunitaire est altéré par des produits tels que les produits biologiques”, a-t-il déclaré, notant que deux autres maladies fongiques – la fièvre de la vallée et l’histoplasmose, que l’on retrouve également dans des maladies spécifiques. certaines régions des États-Unis se comportent également de la sorte.

Il existe probablement une relation dose-réponse, ce qui signifie que plus une personne inhale de spores, plus elle risque de tomber malade. Le champignon se trouve généralement dans de petites poches, souvent dans des bois humides, ce qui signifie que les gens n’y sont pas exposés en permanence, a déclaré Klein.

La plupart des cas de blastomycose sont bénins. Environ 95 % sont entièrement traitables avec des antifongiques, mais cela peut prendre jusqu’à un an pour éliminer une infection qui se propage en dehors des poumons, a déclaré Klein.

Le problème est que les infections fongiques ressemblent souvent à d’autres maladies et peuvent passer inaperçues pendant des semaines, voire des mois. Cela est particulièrement vrai dans les endroits où des infections fongiques, notamment la blastomycose et la Fièvre de la vallée ne devraient pas se produire.

“Le plus souvent, ces infections peuvent ressembler à une pneumonie ou à une autre maladie respiratoire”, a déclaré Klein. “Ceux-ci sont plus fréquents que la blastomycose, donc les gens sont généralement traités en premier pour ces autres problèmes et ils peuvent consulter un médecin une, deux, trois fois, pour recevoir différents traitements antibiotiques pendant que l’infection fongique progresse.”