VARSOVIE, Pologne (AP) – Des experts médicaux et génétiques en Pologne affirment qu’une infection cardiaque causée par une bactérie cutanée courante aurait pu causer la mort en 1817 de Tadeusz Kosciuszko, un chef militaire et héros national polonais et américain.

Les experts ont déclaré le mois dernier avoir trouvé le génome de l’acné Cutibacterium dans la cire, le bois et le lin qui avaient été en contact à long terme avec les tissus du cœur de Kosciuszko, qui a été préservé. Ils ont dit que cela aurait pu entraîner une endocardite, ou une inflammation à l’intérieur du cœur, et sa mort, à l’âge de 71 ans, en Suisse.

L’équipe était dirigée par le professeur Michał Witt, directeur de l’institut de génétique humaine de l’Académie polonaise des sciences de Poznan et le Dr Tadeusz Dobosz de l’université de médecine de Wroclaw. Ils ont prélevé les échantillons pour leurs tests moléculaires dans un récipient où le cœur est conservé, au Château Royal de Varsovie.

Dans certaines conditions, les bactéries cutanées peuvent attaquer les organes internes, y compris le cœur, entraînant des problèmes très graves, a déclaré Witt à la radio polonaise Zet24.

Il a souligné qu’il est difficile de dire avec certitude ce qui a causé la mort de Kosciuszko, mais que leurs découvertes les ont conduits à “l’hypothèse rationnellement fondée” selon laquelle ce sont les bactéries de l’acné qui ont causé la détérioration rapide documentée de sa santé et sa mort.

Auparavant, la fièvre typhoïde ou la pneumonie auraient mis fin à la vie de Kosciuszko. Il aurait développé une forte fièvre et des frissons après être tombé de son cheval dans un ruisseau froid.

Né en 1746 dans le Commonwealth polono-lituanien de l’époque, Kosciuszko a combattu en tant que colonel de l’armée continentale lors de la guerre d’indépendance américaine de 1776. Ingénieur militaire et architecte, il a conçu et supervisé la construction des fortifications américaines, dont West Point.

De retour dans la Pologne agitée, en 1794, il commanda un soulèvement malheureux contre l’Empire russe qui annexait certaines des terres de la Pologne. Il a passé ses dernières années en Suisse.

The Associated Press