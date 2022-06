Une infection antérieure au COVID-19 pourrait jouer un rôle dans l’hépatite infantile

16 juin 2022 – Il pourrait y avoir un lien entre les récents cas inexpliqués d’hépatite chez les enfants et les infections antérieures à coronavirus, selon de nouvelles recherches menées en Israël.

Une nouvelle étude détaille cinq enfants en Israël qui ont eu des cas bénins de COVID-19 qui ont ensuite développé une hépatite ; deux de ces enfants ont eu besoin d’une greffe de foie. Mais les cliniciens sont prudents avant de tirer des conclusions d’une si petite étude.

“Tout ce que vous pouvez dire, c’est que ces cinq cas semblent avoir une proximité avec le COVID-19, et le COVID-19 peut être capable de provoquer des complications hépatiques pédiatriques”, déclare Nancy Reau, MD, chef de section d’hépatologie à l’Université Rush de Chicago, qui n’a pas participé à l’étude.

Bien que le COVID-19 puisse être une explication de ces cas d’hépatite, il est également possible que les deux ne soient pas liés, explique William Balistreri, MD, directeur émérite du Pediatric Liver Care Center du Cincinnati Children’s Hospital Medical Center. Il n’est pas non plus affilié à l’étude.

L’hépatite signifie une inflammation du foie et est généralement une réponse à une infection virale par les principaux virus de l’hépatite A, B, C, D et E. L’hépatite est rare chez les enfants, et entre 30 % et 50 % de ces cas pédiatriques n’ont pas d’infection connue. cause, selon le CDC.