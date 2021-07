Une infection antérieure à Covid-19 n’affectera pas négativement la fertilité chez les femmes, selon une étude

La réserve ovarienne des femmes précédemment infectées par le SRAS-CoV-2, le virus à l’origine du Covid-19, n’est pas affectée négativement, et leurs chances de succès du traitement de fertilité restent telles qu’elles étaient avant l’infection, selon une étude. La réserve ovarienne décrit la capacité de l’ovaire à produire des ovules pour la fécondation (naturelle et médicale) et la grossesse. L’étude, dirigée par des chercheurs de l’IVI Madrid, une clinique de fertilité en Espagne, rassure davantage ceux qui envisagent un traitement de fertilité par FIV. Les résultats ont été présentés lors de la 37e réunion annuelle de l’ESHRE qui s’est tenue en ligne du 26 juin au 1er juillet. L’étude a décrit l’infection intra-utérine par voie placentaire ou congénitale comme peu probable, et a indiqué que l’infection périnatale trouvée à et après l’accouchement était une explication plus probable pour tout nouveau-né. infection. L’équipe a surveillé les niveaux d’hormones chez les 46 femmes ayant subi une FIV en Espagne entre mai et juin 2020, ce qui comprenait des mesures de l’hormone anti-mullérienne (AMH) – un marqueur de la réserve ovarienne.

L’AMH est devenue une mesure largement utilisée dans les cliniques d’infertilité ces dernières années, capable de prédire comment les patientes pourraient répondre à la stimulation ovarienne en FIV.

Il a suggéré qu’elles répondraient normalement ou faiblement à la stimulation ovarienne au début du traitement.

« En général, les données n’ont montré aucune variation des niveaux d’AMH avant et après l’infection par le SRAS-CoV-2, et nous pouvons supposer que les chances de succès de leur traitement de fertilité sont restées intactes », a déclaré le Dr Maria Cruz Palomino de l’IVI Madrid.

Cependant, les résultats ont montré une légère baisse des mesures de l’AMH chez celles qui devraient être des répondeurs normaux, ce qui, selon Palomino, n’était pas une « diminution radicale » et peu susceptible de compromettre la réserve ovarienne – ni, a-t-elle ajouté, « pouvons-nous attribuer cette variation au SRAS -Infection au Cov-2 ».

Il y a eu des inquiétudes parce que le virus envahit ses cellules cibles en se liant au récepteur ACE2, qui est largement exprimé dans les ovaires (ainsi que l’utérus, le vagin et le placenta). Cela a causé une certaine anxiété chez les femmes qui envisagent un traitement de fertilité.

Mais l’étude suggère que, bien qu’il y ait eu une variation des niveaux d’AMH en tant que marqueur de la réserve ovarienne, cette variation semblait dépendre de la réponse de la patiente à la stimulation ovarienne, et non d’une infection antérieure. « Néanmoins, nous pourrions supposer que les chances de succès du traitement de fertilité restent intactes », a déclaré Palomino.

