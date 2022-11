Une industrie britannique de plusieurs milliards pourrait être morte d’ici 2030 – Times – RT World News

Les boîtes de nuit britanniques implorent l’aide du gouvernement car la crise du coût de la vie pourrait mettre un clou dans le cercueil de l’industrie

La Grande-Bretagne pourrait perdre toutes ses boîtes de nuit d’ici 2030 si les lieux continuent de fermer au rythme actuel, a rapporté jeudi le Times, citant des chiffres fournis par la Night Time Industries Association (NTIA).

Selon la NTIA, 123 boîtes de nuit ont fermé au cours de la période de neuf mois entre décembre dernier et septembre, ce qui équivaut à la perte d’un établissement tous les deux jours. Il ne reste plus que 1 068 boîtes de nuit dans le pays.

“Les chiffres suggèrent que si le taux de déclin n’est pas stoppé, il n’y aura plus de boîtes de nuit en Grande-Bretagne d’ici 2030”, Le Times a écrit.

Alors que le pays est aux prises avec une crise du coût de la vie et de l’énergie, qui a été exacerbée par les sanctions contre la Russie et une diminution de l’approvisionnement énergétique russe en Europe, les dépenses dans les boîtes de nuit ont diminué de 15 % cette année. Cela survient alors que les coûts ont bondi de plus de 30%, selon les chiffres de la NTIA, cités par le journal.

Mercredi, l’organisation a accusé le gouvernement britannique de négliger l’importance de l’économie nocturne, même si elle attire plus de 300 millions de touristes par an, génère plus de 112 milliards de livres sterling (129 milliards de dollars) de revenus et emploie près de 2 millions de personnes.

La semaine dernière, son chef Michael Kill a exhorté les responsables à arrêter «déchirer le cœur de la vie nocturne» et également de rétablir le gel des droits sur l’alcool, d’étendre l’allègement des taux d’activité et de réduire la TVA.

Kill a averti à plusieurs reprises que le déclin des boîtes de nuit est un “grande tragédie” pour le Royaume-Uni car ils nourrissent les talents et jouent un rôle important « pôles culturels et sociaux ».

Dans un commentaire cité par le Times, il a également déclaré que les fermetures de lieux sûrs sous licence pourraient entraîner une renaissance des fêtes illégales et dangereuses.

Il a déclaré au Times que le Royaume-Uni risquait de revenir à “non réglementé et dangereux” environnements nocturnes. « Si nous ne faisons pas attention, nous finirons par revenir à la culture rave de la fin des années 80 » il a averti.

Une étude menée par Barclaycard le mois dernier a révélé que plus de la moitié des Britanniques envisageaient de réduire leurs dépenses discrétionnaires, y compris les repas et les boissons au restaurant, pour pouvoir payer leurs factures d’énergie.