Une Indonésienne arrêtée après avoir pointé une arme sur un garde du palais

Un membre de la garde présidentielle a vu une femme non identifiée debout près du poste de garde à l’extérieur du palais. Méfiant de son comportement, il a confronté la femme, qui a ensuite pointé une arme sur le garde, a déclaré Wahju Hidajat Soedjatmiko, le chef des gardes présidentiels.

Il semble qu’aucun coup de feu n’ait été tiré et que personne n’ait été blessé lors de l’incident.

Des reportages télévisés ont montré des policiers tenant une femme portant une longue robe noire et un voile bleu devant une porte du palais Merdeka au centre-ville de Jakarta alors que d’autres officiers parlaient avec elle.

La police lui a également saisi un sac noir contenant uniquement le livre sacré de l’islam, le Coran, et un portefeuille rose vide, sans aucune carte d’identité, a déclaré le porte-parole de la police de Jakarta, Endra Zulpan.

Zulpan a déclaré que la police interrogeait toujours la femme au siège de la police de Jakarta pour déterminer son motif et si elle était liée à un groupe militant.

L’Indonésie se bat contre des militants depuis que le groupe Jemaah Islamiyah a perpétré des attentats à la bombe sur l’île balnéaire de Bali en 2002 qui ont tué 202 personnes, principalement des touristes étrangers. Les attaques visant les étrangers ont été largement remplacées ces dernières années par des frappes plus petites et moins meurtrières visant le gouvernement, la police et les forces antiterroristes, ainsi que des personnes que les militants considèrent comme des infidèles.