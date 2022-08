Une Indienne enseigne à sa belle-fille hollandaise comment faire du Dosa, la vidéo devient virale

Un clip d’une femme indienne se liant avec sa belle-fille néerlandaise autour de la nourriture est en train de devenir le favori d’Internet de nos jours. La bobine Instagram gagne le cœur des utilisateurs de médias sociaux. L’extrait viral partagé par un utilisateur nommé Prabhu Visha, qui vit à Alkmaar aux Pays-Bas, montre la femme et sa belle-fille préparant un petit-déjeuner authentique et traditionnel du sud de l’Inde pour toute la famille. Dans le clip désormais viral, on peut voir la femme de Prabhu cuisiner de Dosa et Kuli Paniyaram, entre autres, avec les conseils appropriés de sa belle-mère.

Après quelques images, sa belle-mère peut être vue en train de manger la nourriture appétissante avec ses mains. La vidéo se termine avec la belle-fille néerlandaise préparant du café filtre après le petit-déjeuner. L’extrait intégré dans la vidéo disait: “Ma mère enseigne les Dutiches – un petit-déjeuner différent du sud de l’Inde.”

voici la vidéo:

Prabhu a écrit cette légende pour la vidéo : “Essayer de manger avec les mains, c’est une sensation différente, il vaut mieux être exploré que expliqué. Il y en a beaucoup plus dans la liste des petits-déjeuners du sud de l’Inde, mais gardons cela pour la prochaine bobine.

Les utilisateurs d’applications de partage de photos et de vidéos ont inondé la section des commentaires d’amour et de louanges. L’un d’eux a écrit : « Le mélange des cultures, j’aime ça. Un autre a dit: “C’est si gentil.” Un utilisateur a également ajouté : “Ce message m’a rendu encore plus affamé (sic).”

Beaucoup ont même partagé leurs expériences lorsqu’un téléspectateur a écrit: «Wow à vous, mon mari est aussi du sud de l’Inde, je ne sais toujours pas comment faire du dosa, il mange ma nourriture traditionnelle. (sic)” Un autre utilisateur a commenté : “Je n’étais pas aussi parfait quand ma mère m’a appris à cuisiner, votre femme néerlandaise est vraiment géniale, c’est peut-être le niveau de son dévouement et de son amour pour la cuisine indienne.”

La vidéo a recueilli plus de 7,5 millions de vues et a plus de 2 lakh likes.

