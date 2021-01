Une Indienne de 5 ans établit un record du monde pour l’identification des capitales et des drapeaux de 150 pays

Certains d’entre nous ont appris à cuisiner, à acquérir de nouvelles compétences en ligne ou même à apprendre une nouvelle langue pendant le Covid-19 a provoqué le verrouillage à partir de mars 2020. L’enfant prodige de 5 ans, Presha Khemani, nous a peut-être tous surpassés.

Presha Khemani, 5 ans, a établi un record du monde en nommant 150 pays avec leurs capitales et en identifiant les drapeaux en seulement quatre minutes et 17 secondes.

L’enfant prodige a récemment reçu le prix du plus jeune enfant du World Records India Book.

Presha est originaire d’Ujjain au Rajasthan. Son père est comptable agréé à Pune.

«Nos amis ont offert un livre à Presha pendant le lock-out sur son intérêt intense pour la géographie et les drapeaux de différentes nations. Presha a développé un vif intérêt pour les drapeaux colorés représentant des pays et a continué à me poser des questions sur les nations qu’ils représentent. Je lui ai raconté les noms des pays et leurs capitales et elle s’est rapidement souvenue de ces drapeaux avec leurs pays et leurs capitales « , a déclaré sa mère IANS.

<< Presha, pendant les sept semaines de verrouillage, a appris à fond sur 150 pays, leurs capitales et leurs drapeaux de manière stratégique. Chaque semaine, elle a pris un continent, étudié les pays et les drapeaux de ce continent, l'a révisé et ainsi de suite. . Finalement, en sept semaines, elle a été approfondie avec les noms et les capitales de différents pays situés sur sept continents du monde ", a déclaré son père à IANS.

La mère de Presha a également un vif intérêt pour la géographie. «J’ai vu ma fille hériter du même intérêt, alors j’ai commencé à la pousser à exceller dans le même domaine», rapports Le Shillong Times.

L’objectif d’apprentissage de l’enfant prodige ne s’arrête pas au record du monde. Elle vise désormais à apprendre les noms des monnaies, des langues et des Premiers ministres et présidents de différentes nations.

Presha n’est pas le seul enfant prodige à faire la fierté de l’Inde – récemment, un jeune de 11 ans originaire de Chennai est devenu la dernière nouvelle star du tennis de table en Inde et espère aux Jeux olympiques de 2028.

En février de cette année, Hansini Mathan est devenue numéro un des championnats des moins de 12 ans en Inde et elle a également remporté une médaille de bronze aux championnats de tennis de table de niveau mondial 2019 organisés en Suède. En savoir plus sur elle ici.

(Avec les contributions d’IANS.)